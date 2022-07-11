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Гороскоп на 11 липня для всіх знаків зодіаку
Овен (21 березня – 20 квітня)
Гороскоп на 11 липня 2022 для Овнів
Овнам сьогодні треба подбати про себе: оздоровіть волосся поживними масками, зволожте обличчя кремом та займіться спортом.
Телець (21 квітня – 20 травня)
Гороскоп на 11 липня 2022 для Тельців
Самотніх представників знаку сьогодні чекає цікаве знайомство. У фінансовій сфері спотерігатимуться деякі проблеми.
Близнюки (21 травня – 21 червня)
Гороскоп на 11 липня 2022 для Близнюків
Покладайтеся в цей день лише на себе. Ви можете запитати поради у колег, але далі дійте лише самостійно.
Рак (22 червня – 22 липня)
Гороскоп на 11 липня 2022 для Раків
Лев (23 липня – 23 серпня)
Гороскоп на 11 липня 2022 для Левів
День сприятливий для роботи наодинці. Вами керуватиме натхнення змінити своє життя, тож така камерна обстановка лише пришвидшить процес.
Діва (24 серпня – 23 вересня)
Гороскоп на 11 липня 2022 для Дів
Сьогодні чекає вдалий день на режисерів, фотографів, журналістів, лікарів та вчителів. Астрологи обіцяють вам гарний настрій.
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Терези (24 вересня – 23 жовтня)
Гороскоп на 11 липня 2022 для Терезів
День підходить для духовного розвитку, заспокоєння та розмов з коханою половинкою. Ваші стосунки мають всі шанси вийти на новий рівень.
Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)
Гороскоп на 11 липня 2022 для Скорпіонів
У Скорпіонів сьогодні знизиться активність у діловій сфері. Швидше за все – це всього лише зупинка перед новим циклом діяльності.
Стрілець (23 листопада – 21 грудня)
Гороскоп на 11 липня 2022 для Стрільців
Гарний день для спілкування з родичами з-за кордону. Також день підходить для вирішення робочих питань з іноземцями.
Козеріг (22 грудня – 20 січня)
Гороскоп на 11 липня 2022 для Козерогів
Козерогам варто в цей день зайнятися благодійністю. Скеруйте гроші на потреби ЗСУ, а також приділіть час волонтерській діяльності.
Водолій (21 січня – 20 лютого)
Гороскоп на 11 липня 2022 для Водоліїв
У Водоліїв нарешті покращуться стосунки з близькими. Ви зможете обговорити все, що довгий час не наважувалися сказати одне одному.
Риби (21 лютого – 20 березня)
Гороскоп на 11 липня 2022 для Риб
Сьогодні Риби відчують свою впевненість в колективі. Ваші стосунки з колегами вийдуть на новий рівень.