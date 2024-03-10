Хто зі знаків зодіаку завершить давню сварку: гороскоп на 10 березня

Для деяких знаків зодіаку астрологи не мають хороших новин на цю неділю. Зокрема, йдеться про Близнюків та Козорогів. Іншим сильно переживати не варто.

Більше про те, яким буде закінчення тижня, читайте у щоденному гороскопі LifeStyle 24. Поспішайте дізнатися прогноз на сьогодні для себе.

Актуально Молодик у Рибах 10 березня: чого чекати в цей період

Гороскоп на 10 березня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 10 березня для Овнів

Сьогодні Овни приймуть важливе рішення. Ви готові до таких змін у житті, тож зробили правильний вибір. Невдовзі побачите перші результати.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 10 березня для Тельців

Цієї неділі Тельці мають миритися з близькою людиною. У вас давній конфлікт, який вже потрібно завершувати. Проявіть терпіння та розуміння.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 10 березня для Близнюків

Близнюкам не завадить холодний душ. Вас потрібно терміново витягати зі стану, у якому перебуваєте зараз. Бо помаленьку рухаєтесь у прірву.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 10 березня для Раків

Раки запам'ятають цей день на все життя. Зарядитесь позитивною енергією та приємними емоціями. Важкі дні скоро відійдуть у минуле.

Лев (21 липня – 23 серпня)

Гороскоп на 10 березня для Левів

Левам потрібно знайти ціль у житті. Бо ви зовсім втратили мотивацію, не знаєте куди прямувати та навіщо взагалі старатися.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на 10 березня для Дів

Нещодавно Діви побороли один зі своїх комплексів. Тепер дихати стало легше. З'явилися сили на те, щоб підкорювати нові вершини.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 10 березня для Терезів

Терези, менше слухайте інших людей. Вони створюють вам додаткові проблеми, а нічого хорошого в життя не приносять.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 10 березня для Скорпіонів

Днями Скорпіони познайомили свою кохану людину з батьками. Зустріч пройшла вдало, хоча ви трохи нервували. Тепер стосунки перейшли на новий етап. Потрібно й надалі підтримувати пристрасть та романтику.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 10 березня для Стрільців

Стрільці зараз намагаються керуватися власними емоціями та довіряти лише своїм відчуттям. Астрологи кажуть, що ви рухаєтесь у правильному напрямку.

Козоріг (22 грудня – 22 січня)

Гороскоп на 10 березня для Козорогів

Козороги, астрологи наполягають, щоб ви не втрачали надію. Все обов'язково налагодиться, складний період не буде тривати вічно.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 10 березня для Водоліїв

Сьогодні Водоліям надійде цікава пропозиція. Вам варто ретельно її обдумати, а не погоджуватися або відмовлятися одразу. Дайте собі трохи часу.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 10 березня для Риб

Риби відчувають, що починають закохуватися в людину. Представники цього знаку зодіаку трохи бояться таких почуттів, тому поки не знають, як реагувати на все, що відбувається останніми днями.