Астрологи розповіли, яким буде початок 2026 року для усіх знаків зодіаку, розповідає 24 Канал з посиланням на Astrology.
Читайте також 2 знаки зодіаку, чиє бажання здійсниться у новорічну ніч: зорі обрали щасливчиків
Гороскоп на 1 січня для всіх знаків зодіаку
Овен (21 березня – 20 квітня)
Гороскоп на 1 січня для Овнів
Бажання, загадане в новорічну ніч, обов'язково збудеться. Головне – бути відкритим до можливостей, які запропонує Всесвіт. Також важливо найближчим часом скласти плани на увесь рік.
Телець (21 квітня – 20 травня)
Гороскоп на 1 січня для Тельців
На початку року захочеться тиші та комфорту. Подбайте, щоб поруч з вами було достатньо води та смачненького. Уникайте тих людей, які викликають відчуття неспокою.
Близнюки (21 травня – 21 червня)
Гороскоп на 1 січня для Близнюків
Близнюки будуть успішними в романтичних справах. Сьогодні можливе знайомство, яке по-справжньому вас здивує.
Рак (22 червня – 22 липня)
Гороскоп на 1 січня для Раків
Початок року важливо приділити досягненню своїх мрій. Подумайте, які хоча б невеличкі кроки ви можете зробити найближчими днями на шляху до неї.
Лев (23 липня – 22 серпня)
Гороскоп на 1 січня для Левів
Леви отримають несподівану пропозицію. Все лунатиме аж надто заманливо, тому потрібно ретельно зважити усі за та проти. Йдіть тим шляхом, який вас надихає.
Діва (23 серпня – 22 вересня)
Гороскоп на 1 січня для Дів
Не дозволяйте страху самотності контролювати ваші рішення у стосунках. Важливо попрацювати над власною впевненістю.
Терези (24 вересня – 23 жовтня)
Гороскоп на 1 січня для Терезів
Деякі невдачі можуть вивести з рівноваги. Але важливо зберігати оптимізм. Наступного разу все вийде значно краще.
Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)
Гороскоп на 1 січня для Скорпіонів
Скорпіони чітко відчують, з ким їм добре, а з ким – ні. Не змушуйте себе спілкуватися з тими людьми, які "висмоктують" вашу енергію.
Стрілець (23 листопада – 21 грудня)
Гороскоп на 1 січня для Стрільців
Стрільцям важливо відпустити старі образи. Краще забути цю ситуацію та нарешті зайнятися своїм майбутнім.
Козоріг (22 грудня – 20 січня)
Гороскоп на 1 січня для Козорогів
Як би не хотілося, але обіцянки потрібно виконувати. Це буде важливий урок на майбутнє. Не обіцяйте те, що вам складно виконати.
Водолій (21 січня – 20 лютого)
Гороскоп на 1 січня для Водоліїв
Сьогодні проведіть якнайменше часу в соціальних мережах. Відкладіть телефон та приділіть час своєму хобі.
Риби (21 лютого – 20 березня)
Гороскоп на 1 січня для Риб
Астрологи закликають провести перший день нового року не вдома. Зустріньтеся зі своїми друзями та весело проведіть час.