Астрологи розповіли, яким буде початок 2026 року для усіх знаків зодіаку, розповідає 24 Канал з посиланням на Astrology.

Гороскоп на 1 січня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 1 січня для Овнів

Бажання, загадане в новорічну ніч, обов'язково збудеться. Головне – бути відкритим до можливостей, які запропонує Всесвіт. Також важливо найближчим часом скласти плани на увесь рік.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 1 січня для Тельців

На початку року захочеться тиші та комфорту. Подбайте, щоб поруч з вами було достатньо води та смачненького. Уникайте тих людей, які викликають відчуття неспокою.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 1 січня для Близнюків

Близнюки будуть успішними в романтичних справах. Сьогодні можливе знайомство, яке по-справжньому вас здивує.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 1 січня для Раків

Початок року важливо приділити досягненню своїх мрій. Подумайте, які хоча б невеличкі кроки ви можете зробити найближчими днями на шляху до неї.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Гороскоп на 1 січня для Левів

Леви отримають несподівану пропозицію. Все лунатиме аж надто заманливо, тому потрібно ретельно зважити усі за та проти. Йдіть тим шляхом, який вас надихає.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Гороскоп на 1 січня для Дів

Не дозволяйте страху самотності контролювати ваші рішення у стосунках. Важливо попрацювати над власною впевненістю.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 1 січня для Терезів

Деякі невдачі можуть вивести з рівноваги. Але важливо зберігати оптимізм. Наступного разу все вийде значно краще.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 1 січня для Скорпіонів

Скорпіони чітко відчують, з ким їм добре, а з ким – ні. Не змушуйте себе спілкуватися з тими людьми, які "висмоктують" вашу енергію.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 1 січня для Стрільців

Стрільцям важливо відпустити старі образи. Краще забути цю ситуацію та нарешті зайнятися своїм майбутнім.

Козоріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 1 січня для Козорогів

Як би не хотілося, але обіцянки потрібно виконувати. Це буде важливий урок на майбутнє. Не обіцяйте те, що вам складно виконати.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 1 січня для Водоліїв

Сьогодні проведіть якнайменше часу в соціальних мережах. Відкладіть телефон та приділіть час своєму хобі.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 1 січня для Риб

Астрологи закликають провести перший день нового року не вдома. Зустріньтеся зі своїми друзями та весело проведіть час.