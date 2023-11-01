Астрологи пророкують неоднозначні ситуації у деяких знаків зодіаку. Треба буде готовим до всього.

Жах Є токсичними людьми: 4 знаки зодіаку, які завжди всіх критикують

Гороскоп на 31 жовтня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 1 листопада для Овнів

Овни – вже дуже виснажені великою кількістю завдань. Вони не можуть так продуктивно працювати та розв'язувати проблеми, як раніше. Подумайте про відпустку або хоча б додаткові вихідні.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 1 листопада для Тельців

Вам бракує нових відчуттів. Час організувати романтичне побачення для себе та коханої людини. Запаліть свічки, приготуйте смачну вечерю та проводьте час разом. Це допоможе розслабитися та отримати задоволення.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 1 листопада для Близнюків

Уникайте пліток та інтриг. Не треба брати участі у тому, що вам не імпонує. Потім просто зробите собі неприємності, а для чого це вам? Тримайтесь осторонь непотрібних балачок.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 1 листопада для Раків

У вас і ваших рідних можуть з'явитися різні погляди на деякі речі. Сваритися у такій ситуації немає сенсу. Залишіться при своїй думці та дійте, як вважаєте правильним, а переконувати когось – не варто.

Лев (23 липня – 23 серпня)

Гороскоп на 1 листопада для Левів

Очікуються приємні новини вже найближчим часом. Можливо, хтось зробить вам гарний подарунок. Є ймовірність підвищення заробітної плати на роботі. У будь-якому випадку цей сюрприз лише вас порадує.

Діва (23 серпня - 22 вересня)

Гороскоп на 1 листопада для Дів

Кохана людина може вам чогось не договорювати. Будьте пильними, щоб не стати жертвою обману. Прислухайтеся до своєї інтуїції, бо вона вас точно не підведе у цій ситуації.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 1 листопада для Терезів

Настав час сфокусувати увагу на власних цілях і до них рухатися. Подумайте над тим, що для вас важливо та не витрачайте час на ті речі, які вже неактуальні. Побачите, скільки з'явиться додаткових сил і енергії.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 1 листопада для Скорпіонів

Щоб стабільний та спокійний період продовжився у вашому житті, рухайтеся у власному темпі. Не потрібно комусь щось доказувати. Робіть те, що вам подобається та цінуйте кожен момент. І доля вам за це віддячить.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 1 листопада для Стрільців

Стрільцям треба зрозуміти, що їм не все під силу. Треба приймати життя таким, як воно є. Бо дуже багато енергії витрачається на речі, які ви не можете змінити. Краще зверніть увагу на те, що у зоні вашого контролю.

Козоріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 1 листопада для Козорогів

Можливо, друга половинка запропонує вам розійтися або взяти паузу в стосунках. А якщо у вас нема пари, то невідомо, чи вона з'явиться найближчим часом. Астрологи передбачають не найкращий період в особистому житті Козорогів.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 1 листопада для Водоліїв

Зверніть увагу на фінанси. Таке враження, що ви взагалі перестали рахувати гроші й тринькаєте їх направо та наліво. 1 листопада вам доведеться бути більш заощадливим, якщо не хочете шукати у кого позичити гроші.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 1 листопада для Риб

Рибам доведеться прийняти якесь важливе рішення 1 листопада. Уникнути цього навряд чи вийде. Просто зважте всі "за" і "проти" та подумайте, який варіант розвитку подій для вас буде найкращим. Від цього й відштовхуйтесь.