Роботи на городі стартували: які рослини вже можна садити на розсаду

Для багатьох людей лютий – це початок роботи на городі. Адже зимові морози потроху відходять, а надворі теплішає. Господарі закуповують насіння овочів та добрива, якими підживлюватимуть рослини уже навесні.

У 2024 році сіяти насіння на розсаду добре 1-8, 12, 15, 16, 19-21, 27-29 лютого. А от 9-11 та 24 лютого працювати на городі не варто. Які дні найбільш сприятливі для посіву того чи іншого насіння, читайте у матеріалі.

Теж корисно Мають стійкий аромат: 10 прекрасних квітів, які обов'язково повинні бути у вашому саду

Посівний календар на лютий 2024

Коренеплоди та цибулеві – 1-3, 6, 7, 27-29 лютого.

Часник – 1-7, 27-29 лютого.

Томати, фізаліс – 4-8, 13-21, 29 лютого.

Перець – 4-6, 15-21, 29 лютого.

Огірки – 4-8, 15-21, 29 лютого.

Кабачки, патисони – 15-21 лютого.

Салати, цикорій – 13-16, 19-21 лютого.

Шпинат – 13, 14, 19-21 лютого.

Кріп, петрушка, кінза – 12-16, 19-21 лютого.

Базилік, материнка, розмарин – 1, 19-21, 25-28 лютого.

Суниця та полуниця – 2, 3, 15-21, 29 лютого.

Яблуня – 4-8, 15, 16 лютого.

Груша, айва – 1, 7, 8, 15, 16, 27, 28 лютого.

Абрикос, вишня, слива, персик – 1, 4-8, 15, 16, 27, 28 лютого.

Черешня – 15, 16, 22, 23 лютого.

Малина, ожина – 2, 3, 15-21, 29 лютого.

Виноград – 1-6, 12, 15, 16, 19-21, 27-29 лютого.

Однорічники – 1, 19-21, 25-28 лютого.

Цибулинні та бульбові – 2, 3, 7, 8, 12, 15-18, 25, 26, 29 лютого.

Трав’янисті багаторічники – 1, 19-21, 25-28 лютого.

Хвойні – 25, 26 лютого.

Чагарники та дерева – 4-6, 15, 16, 19-23, 25, 26 лютого.

Також у середині та кінці лютого варто садити гібриди й пізні сорти томатів, баклажани, пізній та середній болгарський перець, тюльпани, нарциси, петунію, ріпчасту цибулю, цибулю порей, бегонію.