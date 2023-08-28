Ви могли забути: що можна і не можна робити на Горіховий Спас

Загалом у християн існує 3 Спаси: Медовий, Яблучний та Горіховий. Власне, останній цього року відзначається 29 серпня. Що ми повинні знати про Горіховий Спас?

Горіховий Спас сприймали як народне свято, адже у цю пору завершувалися жнива. Люди збирали горіхи та інші плоди, святкувати кінець збору урожаю. А як церква трактує свято, що не можна робити в цей день – підкаже 24 Канал.

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Горіховий Спас: що можна і не можна робити

Церква пояснює, що на Горіховий Спас відзначаємо подію, коли Нерукотворний образ Ісуса Христа перенесли з Едеси до Константинополя у 944 році.

Його назвали саме так, адже після того, як Син Божий доторкнувся тканиною до свого обличчя, воно залишило на ньому відбиток. Тому іншою назвою свята є Нерукотворний Спас або Спас на полотні.



Нерукотворний Спас / Фото Macrosvit

На це свято християни ходили до храму та святили кошики, куди клали воду, мед, горіхи, хліб з нового врожаю. Тоді по приходу додому, накривали стіл, запрошували гостей та частувалися різними стравами. Особливим напоєм була горіхова настоянка. Казали, що вона лікує від всяких недуг.

На Спаса діяли ті заборони, що й в інші релігійні свята: