Що нести до церкви на Горіховий спас 2026: важливі традиції та прикмети свята

Горіховий Спас – це третє й завершальне літнє народно–церковне свято із серії Спасів, яке відзначають наступного дня після Успіння Пресвятої Богородиці. За новоюліанським календарем ця дата припадає на 16 серпня (за старим стилем – 29 серпня).

Українці завжди з особливою шаною ставилися до цього дня, адже кожне подібне свято мало свої унікальні звичаї, символи та прикмети. Усі обряди Горіхового Спаса тісно переплетені з подякою за плоди землі й завершенням польових робіт.

Що освячують у церкві на Горіховий Спас

У цей день віряни несуть до храму святковий кошик, щоб подякувати за новий урожай. Головним символом свята є свіжозібрані лісові та волоські горіхи. Також обов'язково освячують свіжовипечений хліб із борошна нового врожаю, адже свято має й другу народну назву – Хлібний Спас. Окрім цього, до кошика кладуть воду, колоски пшениці, зерно, фрукти, мед та випечені здобні пироги.



Традиції Горіхового Спасу / Freepik

Головні традиції та звичаї дня

Однією з найголовніших традицій була випічка першого хліба з нового зерна, яким обов'язково частували кожного члена родини та сусідів. Вважалося великим гріхом упустити хоча б крихту цього хліба на підлогу.

Після відвідин церкви люди влаштовували сімейні обіди, де на столі обов'язково були присутні страви з горіхами та свіжою випічкою.

Народні прикмети на Горіховий Спас

Здавна за подіями та погодою у цей день наші предки намагалися передбачити, якою буде майбутня осінь та зима:

якщо на Горіховий Спас зібрали багатий урожай горіхів – наступного року буде багато хліба;

наступити на хлібні крихти в цей день – до великих фінансових труднощів у родині;

якщо журавлі вже відлітають у теплі краї – на Покрову (1 жовтня) чекайте на перші морози;

гарна й сонячна погода 16 серпня віщує коротку зимову негоду й ранню весну.

Українці мали чимало різних традиції, забобон та прикмет на спасівські свята, про які ви могли не знати.