Як змінювалися головні ялинки України протягом 10 років: фото
У День Святого Миколая, який цьогоріч українці відзначали 6 грудня, у Києві засяяла головна ялинка України. Люди зібралися на Софійській площі, щоб подивитися на новорічну красуню, яку встановили за гроші благодійників.
Вже другий рік триває повномасштабне вторгнення Росії в Україну, тому тепер ялинки не такі пишні, як колись. Однак, символізують незламність українців. Як змінювалися головні ялинки країни протягом 10 років, розкаже 24 Канал.
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Новорічна ялинка 2013
2013 – останній рік Президента України Віктора Януковича. Тоді в Києві встановили штучну ялинку, яка мала дуже нереалістичний вигляд. Дерево прикрасили іграшками жовтого та синього кольорів. Також додали гірлянди.
Новорічна ялинка 2014
У 2014 році новорічна ялинка в Києві мала певний символізм. Адже тоді Україну охопила Революція Гідності. Люди вийшли на Майдан Незалежності, щоб відстояти свої права, свободи й скинути проросійську владу. Замість класичної ялинки, протестувальники встановили залізний каркас з плакатами та прапорами України.
Новорічна ялинка 2015
У 2015 році ялинку у Києві встановили на Михайлівській площі. Тоді вже закінчилась Революція Гідності. Однак, розпочалися окупація Криму Росією та російсько-українська війна на сході України. Тому ялинка символізувала мир. Дерево прикрасили фігурками голубів та гірляндами.
Новорічна ялинка 2016
Головну ялинку країни у 2016 році прикрасили згідно з європейськими різдвяними традиціями. На дерево повісили імбирні пряники, цукерки, а також додали гірлянди та Вифлеємську зірку.
Новорічна ялинка 2017
У 2017 році головна ялинка країни приїхала з Карпат. Її висота становила 30 метрів, а вік – 91 рік. Всі прикраси були в українському стилі. Новорічне дерево світилося вогниками, а біля нього знаходилися різноманітні казкові фігурки.
Новорічна ялинка 2018
Висота головної ялинки країни у 2018 році становила 33 метри. Її також привезли з Івано-Франківщини. Новорічна красуня складалася з багатьох сосен, які трималися на каркасі. Її прикрасили 3,6-кілометровою неоновою гірляндою.
Новорічна ялинка 2019
Ялинка 2019 у Києві мала 25 метрів. Прикрашали новорічне дерево іграшки фіолетового, бірюзового та срібного кольорів. Також додали гірлянди.
Новорічна ялинка 2020
У 2020 році новорічну ялинку у Києві прикрасили в тематиці "Чарівний ліс". Спочатку верхівку дерева оздоблював відьомський капелюх. Однак, суспільство запротестувало, тому його замінили Вифлеємською зіркою.
Новорічна ялинка 2021
Новорічна ялинка 2021 року сягала 31 метра. Її прикрасили іграшками червоного та золотого кольорів. 10-метрова гірлянда мала вигляд великого купола. Темою головної ялинки була "Різдвяна диво-ніч".
Новорічна ялинка 2022
Попри повномасштабне вторгнення Росії в Україну, головна ялинка таки засяяла у 2022 році. Однак, у суспільстві виникали суперечки щодо цього. 12-метрову красуню прикрасили синіми, жовтими кулями та фігурками голубів, а верхівку оздобили Гербом України. Обвішали дерево енергоощадними гірляндами, оскільки тоді був блекаут через постійні російські обстріли.
Новорічна ялинка 2023
У 2023 головна ялинка країни засяяла в День Святого Миколая, 6 грудня. Дерево мало таку ж висоту, як минулого року. Новорічну красуню прикрасили у тематиці "хоробрі серця": синіми й блакитними серцями та Гербом України.