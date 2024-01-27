Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту: історія подій, рани від яких ніколи не загояться

27 січня – трагічна дата світової історії. Адже сьогодні, як і щороку, відзначають Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту. Його запровадила Генеральна Асамблея ООН 1 листопада 2005 року.

Саме цього дня в 1945 році війська Першого українського фронту звільнили в'язнів із найбільшого гітлерівського концтабору Аушвіц-Біркенау в Освенцимі. За різними даними, у ньому загинуло від 1,5 до 2,2 мільйона людей, пише 24 Канал.

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Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту: історія страшної дати

Нацистський режим проіснував 12 років. За цей час було вбито 6 мільйонів євреїв. Дослідники стверджують, що коли до влади прийшов Адольф Гітлер, то він сказав, що не заспокоїться, поки по землі ходитиме хоч один представник цього народу.

Нацисти створювали концтабори по всій Європі. Дахау – перший. Він з'явився в 1933 році неподалік Мюнхена. Серед відомих концтаборів ще є такі: Треблінка, Освенцим, Вестерборк. Люди проживали в таборах у жахливих умовах.

Згодом декілька країн, зокрема Велика Британія, Франція, Сполучені Штати Америки та СРСР, заснували Міжнародний військовий трибунал. Це відбулося вже після того, як завершилася Друга світова війна. На суд відправили чиновників, які керували за часів Гітлерівської Німеччини. Адже вони повинні були відповісти за злочини, що залиті кров'ю мільйонів невинних людей. Смертна кара чекала на 12 обвинувачених.

Трагедія Бабиного Яру

29 – 30 вересня 1941 року нацисти масово розстріляли євреїв у Бабиному Яру. Тоді загинуло приблизно 34 тисячі представників цього народу, які мешкали в Києві. Загалом з 1941 по 1943 рік у цьому місці вбили 100 тисяч людей. Серед них були підпільники ОУН, комуністи, євреї, роми та в'язні Сирецького концтабору.

Рани після трагедії в Бабиному Яру досі свіжі. Адже на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну російські військові обстріляли пам'ятне місце ракетами. Терористи скоїли цей злочин 1 березня 2022 року.

Військовополонені закопують тіла вбитих у Бабиному Яру / Фото АрміяInform

Службовці СС забирають речі розстріляних у Бабиному Яру / Фото АрміяInform

Люди, яких вбили в Бабиному Яру / Фото АрміяInform

День пам'яті жертв Голокосту в Ізраїлі та Німеччині

В Ізраїлі вшановують пам'ять жертв Голокосту не 27 січня. Там цей день має назву Йом га-Шоа. Цього року він припадає на 5-6 травня. Увечері в країні весь транспорт зупиняється на дві хвилини, на вулицях звучать сирени, а люди не говорять ні слова.

У 1996 році президент Німеччини Роман Герцог оголосив 27 січня Днем пам'яті жертв націонал-соціалізму. За традицією, в країні приспускають прапори на всіх державних будівлях, а в школах проходять уроки, на яких розповідають про Голокост. Також у німецькому парламенті виступають із промовами. Спершу це були лише політики різних країн, а згодом і люди, які пережили Голокост.