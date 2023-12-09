Може статися біда: куди краще не вішати ялинкову гірлянду

Гірлянди стали справжнім символом зимових свят. Адже ними прикрашають не лише ялинки, але й все навколо. Люди експериментують з дизайном інтер'єру, щоб створити новорічну атмосферу вдома.

Однак, є місце, де не варто вішати ялинкову гірлянду. Це може бути небезпечно: наприклад, станеться пожежа. 24 Канал розкаже, про що йде мова.

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Куди не можна вішати ялинкову гірлянду

Експерти категорично забороняють використовувати гірлянду, яка призначена для ялинки, надворі. Це може призвести до пожежі або проблем з електрикою. Найкраще прикрасити зовнішню частину будинку спеціальною вуличною гірляндою. Адже її шнури витримують будь-які перепади температури.

Для вулиці радять використовувати світлодіодну гірлянду. Вона найбільш захищена від вологи та холоду, адже має герметичні ковпачки.

Використовуйте спеціальні гірлянди для вулиці / Фото Unsplash

Де вдома повісити ялинкову гірлянду

Можете гарно обвішати гірляндою двері або вікна. Це красиво виглядає, якщо додати до композиції гілочки ялинки. Зніміть важкі темні штори у період свят.

Створіть оригінальний вернісаж. Закріпіть на стіні світлодіодну стрічку та повішайте на ній улюблені фотографії. Останніми роками така ідея декору полюбилася людям.

Не забудьте про своє ліжко. Прикрасьте гірляндою балдахін або стіну над спальним місцем. Додайте новорічне світло на дзеркало, меблі, камін та сходи. Таким чином ви створите казкову атмосферу вдома.