Точно не зів'яне: 5 простих порад, які допоможуть герані постійно квітнути
14 листопада 2023, 16:30Читать новость на русском
Герань росте майже на будь-якому ґрунті та ділянці. Якщо за нею правильно доглядати, то рослина може цвісти весь рік.
24 Канал підготував для вас 5 простих поради, які допоможуть підтримувати цвітіння герані.
Корисно Чому орхідея не цвіте і як це виправити: дієві поради, які допоможуть врятувати квітку
Поради, які допоможуть герані постійно квітнути
- Переконайтеся, що рослина отримує достатньо сонячного світла. Наприклад, протягом літа їй потрібно 4-6 годин на день. Крім того, герань буде краще цвісти, якщо ви не дозволите ґрунту пересохнути.
- Не забувайте регулярно обрізати. Тоді свіже листя буде здоровішим, міцнішим і підтримуватиме розвиток та ріст нових бутонів.
- Переконайтеся, що ґрунт добре дренує. Якщо ні, то варто додати органічні матеріали. Оскільки рослина може взагалі не зацвісти на мокрому, заболоченому ґрунті.
- Використовуйте добрива. Уникайте добрив з високим вмістом азоту, найкраще підійдуть розчинні, але не багато. Так ви уникнете опіків рослини.
- Пересадіть стару рослину. Викопайте восени, коли вона відмирає, або навесні, коли починає рости. Розірвіть грудку на частини. Якщо крона здерев'яніла, використайте ручну вилку або секатор, щоб розділити її. Пересадіть ці частини та полийте їх. Ви також можете використовувати добриво на цьому етапі.