Весь світ готується до святкування містичного Геловіну. Не відстають у цьому і українці, які часто влаштовують атмосферне сімейне свято з дітьми. Які мультфільми Disney Варто переглянути з малечою – дізнавайтесь у матеріалі.

У 2020 році святкування Геловіну припадає на 31 жовтня. Журналісти 24 каналу пропонують запозичити західні традиції та влаштувати атмосферний кіновечір з дітьми. А щоб свято точно запам'яталося малечі, ми підібрали 7 яскравих мультфільмів Disney, в яких монстри та потойбіччя показані з гумором. Тож підготуйтесь до Геловіну заздалегідь та оберіть ідеальну стрічку для перегляду.

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"Уперед"

Рік виходу – 2020

Рейтинг IMDb – 7,4

Уявіть світ, в кому живуть ельфи, тролі, кентаври та інші міфічні істоти. Та їхні будні не мають особливої магії, адже все заполонила техніка та звичайні життєві клопоти. Головні герої – брати-ельфи Ієн та Барлі – змінюють все. Вони випадково знаходять посох, що залишився після смерті батька, та намагаються магією оживити родича. Однак заклинання спрацьовує не до кінця, а брати вирушають у захопливу та дещо небезпечну мандрівку у пошуках чарів.

"Уперед": дивіться відео трейлеру

"Таємниця Коко"

Рік виходу – 2017

Рейтинг IMDb – 8,4

Хлопчик Мігель живе у мріях стати музикантом. Його родичі проти такої затії, а тому забороняють йому навіть наспівувати мелодії. У містичну ніч він втікає з дому та потрапляє у потойбічний світ, де зустрічається з прабабусею та іншими родичами. З цього починаються його курйозні пригоди, що розвеселять кожного.

Мультфільм є одним з найулюбленіших для глядачів та отримав Оскар.

"Таємниця Коко": дивіться відео трейлеру

"Іграшкова історія терору"

Рік виходу – 2013

Рейтинг IMDb – 7,5

Це короткометражний мультфільм, головними героями якого єперсонажі "Історії іграшок". За сюжетом, Бонні з мамою вирушає на відпочинок та бере з собою улюблені іграшки. Дорогою вони роблять вимушену зупинку через пробите колесо та оселяються у моторошному мотелі. Саме там під час прогулянки зникає Картоплина, а Вуді організовує загін для пошукової операції.

"Іграшкова історія терору": дивіться відео трейлеру

"Франкенвіні"

Рік виходу – 2012

Рейтинг IMDb – 6,9

Винахідливий хлопчик Віктор Франкенвіні обожнює грати зі своїм собакою. Та коли одного дня Спаркі гине під колесами автомобіля, головний герой не має наміру миритись з втратою. Завдяки науці та фільмам жахів він оживляє свого чотирилапого друга, чим лякає всіх родичів.

"Франкенвіні": дивіться відео трейлеру

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"Труп нареченої"

Рік виходу – 2005

Рейтинг IMDb – 7,3

У невеличкому європейському місті живе хлопець Віктор. Його багаті батьки наполягають, аби він одружився з аристократкою Вікторією, яку він зовсім не кохає. Під тиском родичів хлопець погоджується на шлюб, однак перед весіллям стається моторошна подія, яка змінює все. У лісі Віктор читає свою клятву, чим пробуджує від сну труп нареченої Емілі. І потойбіччя виявляється не таким страшним, як він це уявляв.

"Труп нареченої": дивіться відео трейлеру

"Корпорація монстрів"

Рік виходу – 2001

Рейтинг IMDb – 8,0

Неможливо обійтись на Геловін і без улюбленого комедійного мультфільму "Корпорація монстрів". Стрічка розповідає про місто Монстрополіс, де престижною роботою вважається лякання малечі, чий крик дає енергію для живлення всіх систем. Рекордсменом у цій справі є Саллі, який в один звичайний день допускає помилки та приводить до міста дитину. І за кілька днів, сповнених шалених пригод, монстр полюбив крихітку та готовий захищати її.

"Корпорація монстрів": дивіться відео трейлеру

"Жах перед Різдвом"

Рік виходу – 1993

Рейтинг IMDb – 8,0

Що якби світ складався з міст, в кожному з яких відбувалось своє особливе свято: саме цю ідею втілили представники Disney. За сюжетом, у Геловіні живуть монстри, привиди, мумії, зомбі та інші моторошні створіння. Для них щороку влаштовує святкування Джек Скеллінгтон. Та одного разу він вирішує замінити звичну рутину і вирушає на таємну екскурсію до міста Різдва. Зачарований красою декорацій, Джек повертається з ідеєю створити власне Різдво.

"Жах перед Різдвом": дивіться відео трейлеру