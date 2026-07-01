День архітектора – нагода нарешті подякувати людям, які щодня балансують між красою задуму та реальністю бюджету замовника. Якщо серед ваших знайомих є архітектор – час надіслати вітання. 24 Канал підготував кілька варіантів.

Радимо Зі Всесвітнім днем архітектора 2024: гарні привітання у картинках, віршах і прозі

Привітання з Днем архітектора України 2026 у прозі

***

З Днем архітектора! Бажаю, щоб кожен ваш проєкт ставав предметом гордості, робота приносила радість, а поруч завжди були люди, які підтримують і надихають. Нехай усе задумане неодмінно здійснюється!

***

Вітаю зі святом! Творчого натхнення і клієнтів, які довіряють вашому смаку.

***

З Днем архітектора! Творчості, терпіння і проєктів, якими хочеться пишатись.

***

З Днем архітектора! Дякую, що перетворюєте ідеї на простір, у якому хочеться жити. Натхнення і цікавих проєктів!

***

Вітаю зі святом! Нехай кожен ваш задум втілюється саме таким, яким ви його бачили спочатку.

***

З професійним святом! Нехай натхнення не закінчується, а проєкти завжди знаходять своє втілення.

З Днем архітектора 2026 картинки



Картинка з Днем архітектора України 2026/ Колаж 24 каналу





Привітання з Днем архітектора України 2026 у прозі/ Колаж 24 каналу





Гарін привітання з Днем архітектора України 2026 у прозі/ Колаж 24 каналу



А ще можете обрати гарні привітання у листівках і прозі до Дня архітектора.

