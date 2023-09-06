Тельці та Овни, як то кажуть, "успішний успіх" найближчими днями чекає на вас. Збільшити власний дохід зможете вже до кінця тижня, передає 24 Канал.
До речі 3 знаки зодіаку, для яких цей тиждень буде сприятливим у всіх сферах
Овен
Цього тижня у вас вдаватиметься абсолютно все задумане. Тож реалізуйте ідеї та продовжуйте старанно працювати.Буде величезний шанс в рази збільшити прибуток. Не бійтеся ризикувати, втім, робіть усе з розумом. Саме тоді досягнете неймовірних результатів.
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Телець
Зірки пророкують, що цей тиждень буде сприятливим для Тельців буквально у всіх сферах. Тож не упустіть можливість змінити життя на краще. Не лякайтеся нових викликів, покажіть свої професійні навички та отримайте хорошу винагороду за виконану роботу.
Гороскоп для Тельців