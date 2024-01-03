Доведеться заплатити: у 4 знаків зодіаку попереду додаткові витрати

У січні кількох знаків зодіаку чекають додаткові витрати. Для декого вони будуть дуже навіть приємними, тим часом в інших – навпаки.

Так, Телець, Козоріг, Риби й Водолій, у січні ви витратите більше, аніж планували. Для декого буде нелегко прощатися з грошима, пише 24 Канал.

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Телець

Уже в перший тиждень січня у вас можу з'явитися незаплановані витрати. Грошей вистачить не на все. Тож краще вже зараз подумати, як можна додатково заробити. До речі, не варто брати в борг, бо це ускладнить ваше матеріальне становище.

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Водолій

Цього місяця у вас будуть незаплановані витрати. Однак, не переживайте, адже привід доволі-таки приємний.

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Козоріг

У вас можливі додаткові витрати. Втім, зірки пророкують, що цей місяць, як і рік загалом буде для Козорога дуже успішним. Зможете примножити свій дохід.

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Риби

На початку року можуть виникнути фінансові проблеми. Попереду додаткові витрати. Подумайте, як можна розв'язати проблему, щоб не залізти в боргову яму.

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