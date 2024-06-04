Лев і Діва, інші зможуть лиш позаздрити вашому багатству, пише LifeStyle 24.

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Лев

Цього літа планети посприяють у фінансових питаннях. Леви відомі своїм амбіційним і впевненим характером, і це може допомогти знайти нові можливості для заробітку і підвищення доходу. Варто докласти трохи більше зусиль, ніж зазвичай.

Гороскоп для Левів

Діва

Це літо може бути фінансово успішним завдяки працьовитості та увазі до деталей. Діви можуть знайти нові джерела доходу або отримати підвищення на роботі. Астрологи радять інвестувати кошти у вигідну справу.

Гороскоп для Діви