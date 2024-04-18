Зої Кравіц позувала у приголомшливому вбрані, зробленому з колготок: ефектний знімок

На допрем'єрний показ бродвейського шоу "Кабаре" акторка Зої Кравіц прибула у розкішному наряді. Вона вражала своїм стильним вбранням, виконаним з колготок.

В матеріалі ви можете побачити фото разючого виходу Зої Кравіц. А також можете оцінити її образ, над яким працювали майстрині з Saint Laurent.

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Зої Кравіц одягнула наряд із колготок: приголомшливе фото

Для свого вражаючого виходу Зої обрала чорне прозоре вбрання, яке складається з декількох елементів: панчіх, спідниці та топу, всі вони виготовлені з капронової тканини. На плечі акторка накинула довге чорне пальто, виготовлене з цупкої тканини, створюючи контраст з прозорими елементами її образу.



Зої Кравіц в образі із колготок / Фото Getty Images

Ще в лютому на подіумі таку ж сукню комбінували з чокером і пов'язкою в тон, а також курткою зі штучного хутра, яку модель накинула на руку.

Кравіц відтворила цей образ, вдягнувши чорні колготки та човники з відкритим носом, але замість інших аксесуарів вибрала вузький ремінь, гладке чорне пальто та мінімалістичну чорну сумку через плече.

Дизайнер Енторі Ваккарелло з Saint Laurent прокоментував це вбрання

Дизайнер заявив, що прозорі панчішні вбрання стали справжнім випробуванням для майстринь з ательє. Вони легко рвуться або зачіпаються. Вакарелло категорично стверджує, що ця одежа може не протриматися у власниці більше ніж один день.

Хоча багато відомих особистостей в сучасності віддають перевагу "тихій розкіші", приємно знати, що Голлівуд не втратив своїх відважних представників. Зауважимо, що Кравіц вже давно є музою Сен-Лорана. Таким чином, вона стала першою знаменитістю, яка випробувала цю колекцію, але точно не останньою.