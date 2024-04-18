В материале вы можете увидеть фото поразительного выхода Зои Кравиц. А также можете оценить ее образ, над которым работали мастера из Saint Laurent.

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Зои Кравиц надела наряд из колготок: потрясающее фото

Для своего впечатляющего выхода Зои выбрала черный прозрачный наряд, который состоит из нескольких элементов: чулок, юбки и топа, все они изготовлены из капроновой ткани. На плечи актриса накинула длинное черное пальто, изготовленное из плотной ткани, создавая контраст с прозрачными элементами ее образа.



Зои Кравиц в образе из колготок / Фото Getty Images

Еще в феврале на подиуме такое же платье комбинировали с чокером и повязкой в тон, а также курткой из искусственного меха, которую модель накинула на руку.

Кравиц воспроизвела этот образ, надев черные колготки и лодочки с открытым носом, но вместо других аксессуаров выбрала узкий ремень, гладкое черное пальто и минималистичную черную сумку через плечо.

Дизайнер Энтори Ваккарелло из Saint Laurent прокомментировал этот наряд

Дизайнер заявил, что прозрачные чулочные наряды стали настоящим испытанием для мастериц из ателье. Они легко рвутся или зацепляются. Вакарелло категорично утверждает, что эта одежда может не продержаться у владелицы больше чем один день.

Хотя многие известные личности в современности отдают предпочтение "тихой роскоши", приятно знать, что Голливуд не потерял своих отважных представителей. Заметим, что Кравиц уже давно является музой Сен-Лорана. Таким образом, она стала первой знаменитостью, которая опробовала эту коллекцию, но точно не последней.