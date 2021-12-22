Злата Огнєвіч захопила мережу розкішною сукнею за 22 тисячі гривень: ефектне фото

Українська співачка та головна героїня другого сезону реаліті-шоу "Холостячка" показала прихильникам нову фотосесію. Знаменитість приміряла розкішне плаття від українського бренду.

Популярна виконавиця поділилася зі своїми підписниками в інстаграмі стильними світлинами. Злата зробила фотосесію у студії, позувавши перед фотографами у ніжному платті. За нові кадри співачки відповідала фото графиня Марія Малкіна.

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Образ Злати Огнєвіч

Артистка позувала на червоному тлі у фотостудії, обравши елегантне плаття червоного кольору. Злата одягнула сукню від дизайнерки Nadya Dzyak, у якої часто одягаються зірки українського шоу-бізнесу.

Коротке плаття на бретельках оздоблене довгими рукавами з напівпрозорої тканини та оборками на спідниці. Широкий пояс на талії вдало підкреслив струнку фігуру знаменитості. Коштує така сукня на сайті бренду 22 700 гривень.

Ніжний образ Злата доповнила червоними босоніжками з бантиками від бренду ColorFull Studio. Стилісти вклали волосся у легкі хвильки, а візажисти підкреслили погляд чорними стрілками на повіках. Ефектний аутфіт співачка довершила масивними золотистими сережками.



Вишуканий образ Злати Огнєвіч / Фото з інстаграму співачки



Вишуканий образ Злати Огнєвіч / Фото з інстаграму співачки



Вишуканий образ Злати Огнєвіч / Фото з інстаграму співачки