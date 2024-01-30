Злата Огнєвіч у Львові: Ніколас Карма запитався, скільки коштує її образ

Співачка Злата Огнєвіч приїхала до Львова, адже має виступ в оперному театрі. Напередодні ввечері її зустрів Ніколас Карма та запитався, скільки ж коштує її образ.

Виконавиця приїхала до Львова з концертом на підтримку України "Віддаю". Співачку застав на одній з вулиць міста блогер Ніколас Карма, який прославився відеороликами в тіктоці "Скільки коштує Look?".

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Ніколас вже зустрічався з багатьма знаменитостями, тож про нього знають навіть відомі зірки. Злата Огнєвіч зазначила, що дуже рада з ним познайомитися.

Нещодавно дівчина кардинально змінила імідж, підстригла волосся та з’явилася в новому образі.

Образ Злати Огнєвіч

Куртку співачка купила у Львові в магазині "Ромашка". Чорну класичну сумку JW PEI Златі подарували у шоурумі. Ніколас Карма додав, що такий аксесуар коштує 4500 гривень. Шкіряні штани коштують до 2 тисяч гривень, втім співачка не знає, від якого він бренду.

Також Злата показала свій аксесуар. Вона продемонструвала свій золотий ланцюжок та кулончик. Це подарунок, який коштує приблизно 10 тисяч гривень.

Це прототип ракети "Нептун", яка потопила російський крейсер,

– додала виконавиця.

Чорне худі співачці подарувала її подруга дизайнерка Ляля Согомонян. Взуття у співачки від бренду Stuart Weitzman. Їхня ціна – 12 500 гривень.

Злата Огнєвіч після запису рубрики "Скільки коштує Look?" запросила Ніколаса Карму на свій концерт та навіть заспівала пісню "Все невипадково".