Зірки "Еліти" прикрасили літній номер L'Officiel Austria: вражаючі обкладинки

Нові герої серіалу "Еліта", які з’явилися у 5 сезоні, вже встигли завоювати любов глядачів. Австрійський глянець L'Officiel запросив харизматичних акторів прикрасити собою червневий номер обкладинки.

Довгоочікуваний 5 сезон серіалу "Еліта" стартував ще на початку квітня. До звичних кіногероїв приєдналася аргентинська актриса Валентина Зенере, яка зіграла у серіалі Ізадору та бразильський актор Андре Ламолья, який зіграв роль Івана.

Читайте також Frolov представив колекцію світшотів з вишитим блакитно-жовтим серцем

Раніше на обкладинках глянців з’являлася досить часто Естер Еспосіто, втім тепер австрійське видання запросило нових героїв серіалу, які вже зібрали навколо себе тисячі фанатів зі всього світу.

У серіалі розповідається про найпрестижнішу школу Мадрида Лас Енсінас, в якій навчається майбутня еліта країни. Навколо підлітків вирує активне та насичене життя, за яким з цікавістю слідкують глядачі. У структурі серіалу використано сюжет із поверненнями у хронології до минулого часу, де пояснюються причини та мотиви вже скоєних дій героїв.

Знаменитості позували вдвох на обкладинці у рожевих образах. Валентина Зенере приміряла сукню кольору фуксії від бренду Vera Wang, а Андре Ламолья одягнув костюм насиченого рожевого кольору.



Зірки "Еліти" прикрасили літній номер L'Officiel Austria / Фото з інстаграму

Зірки серіалу також постали в інших образах. Для другої обкладинки стилісти підібрали для Валентини сукню ніжно-фіолетового кольору, Андре ж позував у синьому костюмі та сорочці.



Зірки "Еліти" прикрасили літній номер L'Officiel Austria / Фото з інстаграму

Для зйомок у літньому номері один із головних героїв "Еліти" Андре Ламолья приміряв блакитний спортивний костюм від Louis Vuitton, чорний жакет з пір’ям та костюм в клітинку.

25-річна акторка позувала на камеру у кутюрних сукнях від двох знаменитих дизайнерів – Зухара Мурада та Елі Сааба. Також білявка приміряла на собі total look від Louis Vuitton.



Валентина Зенере знялася для глянцю L'Officiel Austria



Валентина Зенере знялася для глянцю L'Officiel Austria



Валентина Зенере знялася для глянцю L'Officiel Austria