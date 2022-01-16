Армія прихильників турецького любовного серіалу зростає з кожним днем, а їхні головні герої викликають у глядачів ще більший інтерес. За інстаграм-сторінкою акторки вже стежить 26 мільйонів людей.

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Знаменитість любить ділитися зі своїми палкими прихильниками світлинами та часто показує свої життєві образи.

Гардероб популярної кіногероїні складається з яскравого вбрання та речей з найрізноманітнішим забарвленням. 28-річна акторка – справжній романтик, оскільки обожнює одягати блузи з рюшами, квіткові сукні, спідниці міді та взуття на підборах.

Акторка також віддає перевагу спокусливому та блискучому вбранню. Кароока красуня опублікувала у своєму профілі добірку нових світлин в ефектному аутфіті.

Ханда Ерчел одягнула спокусливий костюм зі сріблястих паєток, що складається з топу на бретельках та мініспідниці. Стилісти зробили їй розкішний макіяж та створили на волоссі мокрий ефект. Такий сміливий образ знаменитість доповнила величезною кількістю прикрас.

Дівчина одягнула сріблясті сережки-кільця, кафф, об’ємний чокер, кілька ланцюжків з кулоном "Н", об’ємні перстені та багато браслетів.

Прихильники зірки можуть і собі пригледіти аксесуари, які ідеально доповнять святковий образ.



Ефектний образ Ханди Ерчел / Фото з інстаграму зірки



Ефектний образ Ханди Ерчел / Фото з інстаграму зірки



Ефектний образ Ханди Ерчел / Фото з інстаграму зірки