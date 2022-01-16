Армія прихильників турецького любовного серіалу зростає з кожним днем, а їхні головні герої викликають у глядачів ще більший інтерес. За інстаграм-сторінкою акторки вже стежить 26 мільйонів людей.
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Знаменитість любить ділитися зі своїми палкими прихильниками світлинами та часто показує свої життєві образи.
Гардероб популярної кіногероїні складається з яскравого вбрання та речей з найрізноманітнішим забарвленням. 28-річна акторка – справжній романтик, оскільки обожнює одягати блузи з рюшами, квіткові сукні, спідниці міді та взуття на підборах.
Акторка також віддає перевагу спокусливому та блискучому вбранню. Кароока красуня опублікувала у своєму профілі добірку нових світлин в ефектному аутфіті.
Ханда Ерчел одягнула спокусливий костюм зі сріблястих паєток, що складається з топу на бретельках та мініспідниці. Стилісти зробили їй розкішний макіяж та створили на волоссі мокрий ефект. Такий сміливий образ знаменитість доповнила величезною кількістю прикрас.
Дівчина одягнула сріблясті сережки-кільця, кафф, об’ємний чокер, кілька ланцюжків з кулоном "Н", об’ємні перстені та багато браслетів.
Прихильники зірки можуть і собі пригледіти аксесуари, які ідеально доповнять святковий образ.
Ефектний образ Ханди Ерчел / Фото з інстаграму зірки
Ефектний образ Ханди Ерчел / Фото з інстаграму зірки
Ефектний образ Ханди Ерчел / Фото з інстаграму зірки