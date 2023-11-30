Інфлюенсери з кожним роком звертають більше уваги на українські бренди. Зазвичай вони не поступаються стилем та якістю закордонному мас-маркету, а багато виробництв є і значно кращими. Тож коли збиратимете зимовий гардероб, то 24 Канал радить звернути увагу на колекції вітчизняних фірм.

До теми Актуальний верхній одяг інфлюенсерів: що носять цього сезону відомі блогери

Далі – 7 прикладів теплих луків, зібраних лише з речей українського пошиву.

Gepur

Трендовий шарф з сумішової вовни достатньо теплий, довгий і широкий, щоб ви могли носити його поверх курток чи намотувати на шию. За базову модель на кожен день обирайте прямий об'ємний пуховик. А теплий трикотажний джемпер вільного крою із заниженою лінією плеча поєднайте з широкими штанами. Так ви отримаєте актуальний повсякденний образ.



Стильний і теплий образ від Gepur / Колаж ty_kyiv

COOSH

Оверсайз-куртка TEDDY – один із трендів сезону. Візьміть такий фасон собі на замітку: це чудовий варіант для зимових прогулянок і подорожей. Можете одягати її з гольфами, джинсами, штанами з екошкіри і з сукнями міді. Ось так виглядатиме лук з трикотажною спідницею.



Стильний і теплий образ від COOSH / Колаж ty_kyiv

ROMASHKA

Дублянки на екохутрі а-ля косухи залишаться актуальними і цієї зими. Обирайте подовжені варіанти, щоб було тепліше. Поєднуйте зі светрами з додаванням вовни. Не забувайте також про термобілизну – потурбуйтеся про своє здоровʼя.



Образ з дублянкою з екохутра від ROMASHKA / Колаж ty_kyiv

Must have

Звичайно, довге стьобане пальто – найкращий варіант для тих, хто цінує комфорт у морози. Якщо ви не любите широкий верхній одяг, то обирайте виріб з куліскою на талії. Так ви навіть у найтеплішому пуховику матимете жіночний силует.

Tim Faden

Вкорочена куртка – стильне рішення на холодну погоду. Але у такому випадку обовʼязково комбінуйте її зі штанами з високою посадкою. Ще одна деталь, яка може вас зацікавити: лонгсліви з подвійної тканини можна носити без спідньої білизни.



Стильний образ з короткою курткою Tim Faden / Колаж ty_kyiv

JUL

Схожі лайнери на завʼязках – це варіанти на теплу погоду або для поїздок в авто. Він стильний, але розрахований максимум до +5 градусів. Такі моделі розглядайте для дощових днів, адже вони мають водовідштовхувальну тканину.

А от капор має 100-відсотково натуральний склад. Він буде мʼяким і дуже теплим, та враховуйте те, що догляд за ним потребує уваги.



Легкий і стильний образ від JUL / Колаж ty_kyiv

VOVK

Ніжний образ можна зібрати зі стьобаною курткою-пальтом. Навіть якщо ви поєднаєте її з худі і джинсами, то все одно лук матиме романтичні ноти. Особливо якщо кольором вашого дня буде небесний, ніжно-рожевий чи малиновий.



Романтичний образ від VOVK / Колаж ty_kyiv