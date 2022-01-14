Зимові образи для прогулянок: найкраща добірка від модних інфлюенсерів

Взимку наші образи складаються із затишних светрів, кардиганів, штанів та джинсів, а доповнюють ці аутфіти головні убори з шарфами та верхній одяг. Тепер виглядати стильно взимку зовсім не проблема. В мережі модниці публікують чимало стильних образів, якими ви можете надихнутися, а потім легко повторити.

Взимку 2022 року найпопулярнішими є дублянки різних довжин, пуховики, стьобані плащі та теплі пальта. На прикладі модних дівчат з інстаграму, радимо вам підібрати для себе стильний аутфіт, якщо ви досі в пошуку чогось незвичного і трендового для себе.

Читайте також Кендалл Дженнер вразила незвичним вибором жакета з різних тканин: стильний образ

Чорний total look завжди буде в моді, тому взимку можете сміливо одягати пуховик з лосинами та довершувати образ бейсболкою з чорною сумкою. Щоб трохи розслабити look від строгості, одягайте бежевий светр з горловиною.



Стильні образи на зиму 2022 / Фото з інстаграму модниць

Створюйте по-справжньому трендовий образ на основі пухнастої шуби та модних чоботів мунбутів. Щоб аутфіт виглядав стильно – обирайте взуття в тон до верхнього одягу.



Стильні образи на зиму 2022 / Фото з інстаграму модниць

Тепер до класичного костюма не обов’язково підбирати чоботи на підборах. Беріть приклад з модних інфлюенсерів та довершуйте look пуховиком та дутіками.



Стильні образи на зиму 2022 / Фото з інстаграму модниць

Для епатажних та нетривіальних виходів обирайте яскраву шубу – зеленого, помаранчевого або будь-якого іншого кольору.



Стильні образи на зиму 2022 / Фото з інстаграму модниць

Стьобані куртки все ще не втрачають своїх позицій, тож одягайте їх під джинси, довершуючи шарфом у стилі Acne Studios.



Стильні образи на зиму 2022 / Фото з інстаграму модниць

Пальта взимку виглядають цікаво, тому інші складові підбирайте в нейтральних відтінках або додавайте один яскравий акцент за прикладом зеленої шапки Перніль Тейсбек.



Стильні образи на зиму 2022 / Фото з інстаграму модниць



Стильні образи на зиму 2022 / Фото з інстаграму модниць

Молочну коротку шубу поєднуйте з джинсами-кльош та коричневими уггами.



Стильні образи на зиму 2022 / Фото з інстаграму модниць

Шкіряну дублянку поєднуйте з широкими штанами з екошкіри. Замість чобіт можете доповнити білу овчину кросівками.



Стильні образи на зиму 2022 / Фото з інстаграму модниць