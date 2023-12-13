У цьому сезоні 24 Канал радить придивитися до зимових кросівок із масивною підошвою. Щоб вони були практичніші, можна обирати моделі, що поєднують кілька матеріалів. А яскравий колір стане чудовим акцентом в образі.

До теми 7 кольорів взуття, які будуть лідирувати в тенденціях 2024 року: яскраві приклади

Більше про популярні віяння, які будуть актуальними у 2023 році, розповідаємо далі.

Комбінування матеріалів

Шкіра може поєднуватися з текстилем, шукайте барвисті акценти з шерсті та замші. Гумові елементи роблять взуття більш практичним для непередбачуваної зимової погоди.

Шерсть та хутро

Ці матеріали роблять взуття теплим – ідеальний вибір для морозних днів. Також це деталь, яка зовні додає парі текстурного контрасту.

Масивна підошва

Масивна підошва продовжує залишатися в тренді, але тепер дизайнери експериментують з її формами та матеріалами. Поява низу з еластичних та амортизаційних матеріалів підвищує комфорт і міцність.

Яскраві кольори

Перегляньте свій гардероб – можливо, вам не вистачає акцентів. Вибір від сміливих червоних та синіх до пастельних відтінків дозволяє створювати виразні та стильні образи.

Водонепроникність

Поцікавтеся у продавців, чи мають кросівки захист від вологи. Зараз є багато водонепроникних матеріалів та технологій, які гарантують, що ваші ноги залишаються сухими навіть в умовах зимових опадів.

Технічні елементи

На цей пункт варто звернути увагу особливо тим, хто шукає зимові кросівки для дітей. Вбудовані світлодіоди або світловідбивальні смужки зроблять дитину помітною для водіїв у темну пору доби.