Аксесуар у портретній зоні може визначити атмосферу аутфіта і додати йому виразності. Крім того, врахування кольорів, фактури та стилів головного убору й одягу сприяє його гармонійності.

До теми Не беріть все одного кольору: як поєднати шапку, шарф і рукавиці

Звичайно, не обовʼязково завжди носити капелюх з вовняним пальто, а балаклаву з короткою курткою. Існує дуже багато комбінацій поєднань, і деякими з них в інстаграм-блозі поділилася українська стилістка gulevatatanja.

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Що одягнути під пуховик

Тут вам в пригоді стануть усі кежуальні аксесуари: шапки, балаклави, бейсболки і навіть теплі навушники. Актуальні моделі дивіться нижче.



Які головні убори одягнути під пуховик / Фото з інстаграму gulevatatanja

Що підібрати до пальта

До цього елегантного вбрання можете додати також берет, теплу панаму, капелюх або капор. Від занадто грубих аксесуарів краще відмовитися.



Які головні убори одягнути під пальто / Фото з інстаграму gulevatatanja

Стилізуємо дублянку

Усе ті ж кежуальні варіанти – доцільні. Особливо гарно впишеться балаклава.



Які головні убори одягнути під дублянку / Фото з інстаграму gulevatatanja

Пуховик, який має крій пальта

До однотонного спокійного верхнього одягу можете додати яскраву акцентну шапку.



Які головні убори одягнути під пуховик / Фото з інстаграму gulevatatanja

Тренч і головний убір

Тут можете додавати усі найніжніші варіанти аксесуарів, які маєте в гардеробі.



Які головні убори одягнути під тренч / Фото з інстаграму gulevatatanja

Шуба і головний убір

Поєднуйте фактури – тедді, шкіру або вовну. Так образ вийде повноцінним.



Які головні убори одягнути під шубу / Фото з інстаграму gulevatatanja

Куртка



Які головні убори одягнути під куртку / Фото з інстаграму gulevatatanja

Теплі, легкі, темні і світлі бейсболки – чудовий вибір.