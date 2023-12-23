Аксесуар у портретній зоні може визначити атмосферу аутфіта і додати йому виразності. Крім того, врахування кольорів, фактури та стилів головного убору й одягу сприяє його гармонійності.
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Звичайно, не обовʼязково завжди носити капелюх з вовняним пальто, а балаклаву з короткою курткою. Існує дуже багато комбінацій поєднань, і деякими з них в інстаграм-блозі поділилася українська стилістка gulevatatanja.
Що одягнути під пуховик
Тут вам в пригоді стануть усі кежуальні аксесуари: шапки, балаклави, бейсболки і навіть теплі навушники. Актуальні моделі дивіться нижче.
Які головні убори одягнути під пуховик / Фото з інстаграму gulevatatanja
Що підібрати до пальта
До цього елегантного вбрання можете додати також берет, теплу панаму, капелюх або капор. Від занадто грубих аксесуарів краще відмовитися.
Які головні убори одягнути під пальто / Фото з інстаграму gulevatatanja
Стилізуємо дублянку
Усе ті ж кежуальні варіанти – доцільні. Особливо гарно впишеться балаклава.
Які головні убори одягнути під дублянку / Фото з інстаграму gulevatatanja
Пуховик, який має крій пальта
До однотонного спокійного верхнього одягу можете додати яскраву акцентну шапку.
Які головні убори одягнути під пуховик / Фото з інстаграму gulevatatanja
Тренч і головний убір
Тут можете додавати усі найніжніші варіанти аксесуарів, які маєте в гардеробі.
Які головні убори одягнути під тренч / Фото з інстаграму gulevatatanja
Шуба і головний убір
Поєднуйте фактури – тедді, шкіру або вовну. Так образ вийде повноцінним.
Які головні убори одягнути під шубу / Фото з інстаграму gulevatatanja
Куртка
Які головні убори одягнути під куртку / Фото з інстаграму gulevatatanja
Теплі, легкі, темні і світлі бейсболки – чудовий вибір.