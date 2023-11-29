Зимове взуття: як обрати ідеальну основну пару
Джерело:інстаграм @purpur.stylist
Більшість людей відповідально ставляться до вибору зимового взуття, адже часто якісна пара може бути найдорожчою річчю в гардеробі. До того ж вона формує загальний образ і перше враження про людину
Щоб допомогти із пошуком основної пари взуття, українська стилістка Олена Шевченко пояснила, які параметри звернути увагу при виборі. Про найважливіші із них – у матеріалі.
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Що таке основна пара взуття
Як зазначила дизайнерка, основна пара взуття – це те, в чому зручно довго гуляти, сидіти, працювати і загалом вести активне життя. А ось другорядні пари, за її словами, ми купуємо "на вихід". На них ми не покладаємося у повсякденні і не плануємо у них багато ходити.
Тож, як придбати саме те щоденне взуття, що стане улюбленим? Насамперед зверніть увагу на ці 5 параметрів.
Підошва
Добре, якщо вона буде товстою, адже взимку земля промерзає. Звертайте увагу на те взуття, нижня частина якого має не менше ніж 2 – 3 сантиметри.
Краще, якщо підошва буде рельєфною, щоб вам було комфортно в ожеледицю.
Утеплювач
Це обовʼязковий нюанс, який не можна ігнорувати. Зважайте на щільність і рівень утеплення. Якщо ви пересуваєтеся містом на авто та проводите час переважно у приміщеннях, то достатньо буде євро-зими і теплої шкарпетки. Для прогулянок з дитиною чи поїздок громадським транспортом обирайте щось тепліше.
Дизайн
Колір має пасувати під увесь ваш верхній одяг. Якщо розгубилися в цьому питанні, то завжди можете взяти чорний.
Взуття без зайвої фурнітури, написів та великих лого – це база. Воно відкриває більше можливостей для ваших щоденних образів.
Вдала основна пара на підборах / Фото Олени Шевченко
Висота
Якщо плануєте мати 2 – 3 пари основного взуття, тоді беріть одну низьку, другу таку, щоб закінчувалася над кісточкою на нозі (вузькою частиною литки), а третю – високу. Для єдиного в гардеробі основного взуття є універсальний варіант – довжина на два пальці над кісточкою на нозі. Вона підкреслить найвужчу частину литки.
Також можна орієнтуватися на таку формулу: з довгим одягом – коротке взуття, з коротким одягом – високе взуття.
Плюси та мінуси високих чобіт / Фото Олени Шевченко
Підбори
Вони мають бути стійкі, тому шпилька не підійде.
Універсальні черевики на щодень / Фото Олени Шевченко
Стилістка радить звернути увагу на грубі чоботи для середньої висоти, високі чоботи на невеликих підборах під спідниці та сукні і кросівки під спортивні образи. Також приміряйте взуття з фактурною шкірою для різноманіття ваших буденних луків.
Універсальні черевики на щодень / Фото Олени Шевченко
Майте на увазі: далеко не все трендове взуття є зручним та універсальним. Більшість актуальних пропозицій не підійдуть у якості основних для зими.
Огляд актуального взуття на зиму 2023/24 / Фото Олени Шевченко
Огляд актуального взуття на зиму 2023/24 / Фото Олени Шевченко
Огляд актуального взуття на зиму 2023/24 / Фото Олени Шевченко
Огляд актуального взуття на зиму 2023/24 / Фото Олени Шевченко
Огляд актуального взуття на зиму 2023/24 / Фото Олени Шевченко