Француженка Жюлі Феррері показує ідеальний верхній одяг на листопад: найкращі модні образи

Французька модниця Жюлі Феррері є справжньою іконою стилю. Кожен її образ – це порція натхнення для для її пів мільйонної аудиторії. Fashion 24 ділиться її аутфітами на холодну пору року, які можуть приміряти на собі багато дівчат.

Жюлі Феррері вже давно перетворила свій інстаграм-профіль на посібник з fashion-трендів, публікуючи постійно модні образи, пише 24 канал. Щодня Жюлі демонструє своїй багатотисячній аудиторії образи, які неможливо обійти стороною.

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Француженка обожнює мінімалістичний та стриманий стиль одягу. У її гардеробі є чимало вбрання на кожен сезон, яке вона вдало поєднує з іншими елементами гардероба.

Феррері є прекрасним прикладом дівчини, яка показує, як елегантно та стильно виглядати навіть в холодну пору року. У її аутфітах немає зайвих речей, оскільки у своєму образі вона все продумує до деталей.

Редакція Fashion 24 провела моніторинг осінніми аутфітами Жюлі Феррері та обрала 9 найкращих образів, які підійдуть для листопадової погоди.

Француженка не боїться одягати восени білі кольори, тож залюбки поєднує білі джинси з дублянкою та уггами в один колір.

Також Жюлі обирає теплий тренч, який поєднує з чоботами та високими білими гетрами. Доповнила свій розкішний look француженка чорною сумкою від Dior.

Якщо у листопаді вам випаде нагода одягнути шкіряний тренч, то це варто зробити лише у випадку, якщо під низ ви приміряєте теплий светр або трикотажний костюм.

Для щоденних прогулянок містом обирайте зручні кросівки, джинси і теплу куртку, в якій вам буде комфортно провести увесь день.

На прогулянку вихідного дня Жюлі обирає лаконічну сукню, яку поєднує з чоботами на невисоких підборах, синім пальто та яскравим шарфіком від Acne Studios.

Також Жюлі створює ефектний образ завдяки короткому пальто блакитного кольору, яке вдало поєднується з водолазкою та класичними джинсами.

Француженка має у своєму гардеробі чимало пальт, які поєднує з сукнями, светрами та черевиками на масивній платформі, а також носить їх зі шкіряними штанами, кедами та беретом.