Жюлі Феррері вже давно перетворила свій інстаграм-профіль на посібник з fashion-трендів, публікуючи постійно модні образи, пише 24 канал. Щодня Жюлі демонструє своїй багатотисячній аудиторії образи, які неможливо обійти стороною.

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Француженка обожнює мінімалістичний та стриманий стиль одягу. У її гардеробі є чимало вбрання на кожен сезон, яке вона вдало поєднує з іншими елементами гардероба.

Феррері є прекрасним прикладом дівчини, яка показує, як елегантно та стильно виглядати навіть в холодну пору року. У її аутфітах немає зайвих речей, оскільки у своєму образі вона все продумує до деталей.

Редакція Fashion 24 провела моніторинг осінніми аутфітами Жюлі Феррері та обрала 9 найкращих образів, які підійдуть для листопадової погоди.

Француженка не боїться одягати восени білі кольори, тож залюбки поєднує білі джинси з дублянкою та уггами в один колір.

Також Жюлі обирає теплий тренч, який поєднує з чоботами та високими білими гетрами. Доповнила свій розкішний look француженка чорною сумкою від Dior.

Якщо у листопаді вам випаде нагода одягнути шкіряний тренч, то це варто зробити лише у випадку, якщо під низ ви приміряєте теплий светр або трикотажний костюм.

Для щоденних прогулянок містом обирайте зручні кросівки, джинси і теплу куртку, в якій вам буде комфортно провести увесь день.

На прогулянку вихідного дня Жюлі обирає лаконічну сукню, яку поєднує з чоботами на невисоких підборах, синім пальто та яскравим шарфіком від Acne Studios.

Також Жюлі створює ефектний образ завдяки короткому пальто блакитного кольору, яке вдало поєднується з водолазкою та класичними джинсами.

Француженка має у своєму гардеробі чимало пальт, які поєднує з сукнями, светрами та черевиками на масивній платформі, а також носить їх зі шкіряними штанами, кедами та беретом.