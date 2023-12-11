Скоро вони будуть всюди: 5 трендових піджаків, які завоюють світ у 2024 році

Якщо і є якийсь предмет, який миттєво освіжить наряд, то це піджак. Завжди універсальний, блейзер підходить майже до будь-якого вбрання, незалежно від того, одягаєте ви його до простих джинсів і джемпера, чи на витончену сукню для вечірнього заходу.

Будьте впевнені: кожен з ваших телекумирів має по декілька варіантів піджаків для різних ситуацій. Ця річ рятує будь-який образ, тож вам вона вкрай потрібна в гардеробі.

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Що ж стосується актуальних блейзерів у 2024 році, то є п’ять ключових особливостей, які будуть популярними: вільний крій, акцентний колір, шкіра, форма пісочного годинника та двобортні піджаки. Про кожну з цих моделей – далі.

Вільний крій

Чим вільніший, тим кращий – такий девіз піджака наступного року. Натхненні стриманою скандинавською естетикою, ці просторі, розслаблені силуети можна поєднувати з широкими штанами або мінісукнею та туфлями на ремінцях. Так ви створите вишуканий вечірній образ.

Акцент – на колір

Може виникнути спокуса знову і знову покладатися на надійний чорний піджак, але чому б у 2024 році не ризикнути з яскравим виробом? Це зробить вам гарний настрій.

Поєднайте свій блейзер зі штанами чи спідницями в тон, також він підійде до стриманого чорного чи білого ансамблю.

Шкіра

Це елегантна альтернатива байкерській куртці. Більш м’який і витончений, шкіряний блейзер може додати вишуканий відтінок різноманітним нарядам. Він не має у собі ноток офіційності традиційного стилю. Можете брати класичний чорний або звернути увагу на сезонні відтінки – бордовий і коричневий.

Пісочний годинник

Різко контрастує з розслабленим силуетом пісочний годинник. Це форма епохи 1950-х років, і цьогоріч її відродив бренд Chloé.

Таку елегантну модель можна використовувати для вечірнього образу або щоб додати вишуканості простому джинсовому вбранню.

Двобортні піджаки

Багато модниць та модників з року в рік звертаються до двобортного блейзера. Більш вільні версії такої моделі ідеально підходять для того, щоб носити їх поверх мінісуконь або відкритих нарядів.

