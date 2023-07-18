Незалежно від вашого типу фігури або особистих уподобань, на сьогодні існує безліч варіантів, що дозволяють кожній жінці знайти свою ідеальну модель купальника. Від класичних і елегантних до відважних і модних – всі образи дивіться у матеріалі 24 Каналу.

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Стильні купальники на літо

Ретро-бікіні

Повертайтеся до чарівних часів минулого століття з бікіні у стилі ретро. Високі талії та красиво оформлені верхи створять чарівний образ, надаючи вам приголомшливий ретро-шарм

Однотонні

Монокіні є популярним вибором для тих, хто хоче поєднати грайливість бікіні з комфортом. Виберіть яскравий однотонний варіант, щоб зробити свою стильну заявку на пляжі.

Тропічний принт

Оживіть свої літні вихідні з купальником у яскравих тропічних принтах, які створюють енергійний настрій.

Спортивний стиль

Для активних літніх пригод виберіть спортивні купальники з мінімалістичним дизайном та зручною посадкою. Ці купальники підкреслять вашу динамічну й енергійну натуру.

Класичний чорний бікіні

Чорний бікіні – це завжди стильний і елегантний вибір, який відмінно підходить до будь-якого типу фігури. Чорний колір створює ефектну ауру загадковості й привертає увагу.

Екзотичні візерунки

Зберіть відчуття екзотики з купальниками у стилі етно або з іншими яскравими візерунками. Цей стиль додасть вашому образу оригінальності та унікальності.