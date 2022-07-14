Футболки з цитатами Жадана: поет підказав, де можна придбати

Письменник Сергій Жадан продовжує підтримувати українську армію та бізнес, тому розповів, де можна придбати чоловічі футболки з його цитатами. "Поетичний" мерч запустив бренд "Авіація Галичини".

Львівський бренд одягу "Авіація Галичини" запустила нову колекцію одягу з цитатами. На них можна побачити не лише влучні фрази Жадана, а й фірмові логотипи бренду та букву "Ж", що відсилає до поета.

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Раптом у вас цього химерного літа немає чого вдягнути – сердечно рекомендую: по-перше, "Авіація" завжди робить щось цікаве й незвичне, по-друге, частину прибутків від продажу цих футболок і кардиганів ми використовуємо на добрі справи. Одне слово, одягайтесь,

– каже Жадан.

Ціна такої футболки – 700 – 750 гривень. Її можна придбати у чорному та білому кольорах. Фрази, які можна побачити на речах:

"Історія нині не просто переписується – вона переписується українською мовою";

"Я люблю цю країну навіть без кокаїну";

"Найгірше позаду. Найголовніше в кінці";

"Маємо передати нашим дітям найважливіше: нашу культуру і нашу зброю";

"Хай правда наповнить наше повітря".

Детальніше на футболки ви можете поглянути на офіційному сайті бренду.

Нагадаємо, що подібний мерч запустив нещодавно гурт "Бумбокс". Він стилізував футболки у кольорах Збройних Сил України.