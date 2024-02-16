Зендея шокувала появою в костюмі робота на прем'єрі "Дюни 2": вражаючий образ

Голлівудські актори, які зіграли в довгоочікуваному сиквелі "Дюни 2" режисера Дені Вільньова приїхали з прем’єрою кінострічки в Лондон. Серед всіх публіку зуміла здивувати Зендея, яка з’явилася в кутюрному образі з колекції 1995 року французького модельєра Тьєрі Мюглера.

Зендея чи не єдина акторка зі всього зіркового складу, яка постійно вражає публіку своїми образами. Знаменитість обожнює незвичайні образи, тож їй дійсно вдається справляти враження вибором вбрання.

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Образ Зендеї

Акторка вийшла на публіку останньою серед всього акторського складу та здивувала своїм образом. Стиліст знаменитості Ло Роуч підібрав для неї металізований футуристичний костюм, який нагадує класичні лицарські обладунки. Виріб має вирізи на руках, грудях, животі, стегнах та сідницях, а також на колінах та литках ззаду.

Костюм від Thierry Mugler був доповнений рукавичками, які виглядали як рідкий хром. Такий незвичний образ акторка довершила коштовним намистом з діамантами та сапфірами від Bulgari. Вже тривалий період Зендея є амбасадоркою цього бренду.



Зендея на прем'єрі фільму "Дюна 2" в Лондоні / Фото Getty Images

У традиційному костюмі Тьєрі Мюглера, модель виходила на подіум в шоломі, втім стиліст Зендеї відмовився від цього прийому, тож зірка з’явилася з пучком. Її макіяж був витриманий в ніжних тонах, без жодних ефектних акцентів на повіках чи губах.



Модель у металізованому костюмі на показі Thierry Mugler / Фото Getty Images

Що відомо про фільм "Дюна 2"

Світова прем’єра стрічки вже відбулася в Мехіко та Парижі. Нещодавно зірковий склад презентував 2 частину фільму в Лондоні. Відомо, що зйомки першої та другої частини зайняли приблизно 6 років. Дата виходу останньої франшизи блокбастера постійно змінювалася, втім глядачі та критики, які бачили перші покази вже дають свої схвальні відгуки.