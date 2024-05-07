З букетом троянд на голові: Зендея вразила зміною двох суконь на Met Gala

Зірка "Дюни" та серіалу "Ейфорія" Зендея продемонструвала на модній події Met Gala дивовижні образи. Завдяки своїм бездоганним виходам акторка закріпила статус справжньої ікони стилю. Стиліст зірки Лоу Роуч вчергове показав свої здібності в стилізуванні.

Fashion-видання вже пишуть, що Зендея була найкраще вдягненою на світській події Met Gala. Акторка вирішила продемонструвати не лише одне плаття, а одразу два, які виглядають неймовірно красиво. Ці сукні є вінтажними, тож одразу прикували до себе погляд модних експертів.

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Зендея у Maison Margiela

Для першого виходу акторка обрала зелене плаття з блискітками, яке огортала синя органза. Це плаття розробив креативний директор Maison Margiela Джон Гальяно для колекції високої моди весна – літо 1999 року.

Сукня була прикрашена зеленими гронами винограду, квітами та птахом в області шиї, щоб підкреслити тему балу "Сад часу". Образ доповнював капелюшок з великим пером, а візажисти вирішили додати драматичності образу завдяки насиченому макіяжу з акцентом на червоно-чорні повіки та темно-бордову помаду.



Зендея у вінтажній сукні на Met Gala / Фото Getty Images

Зендея у Givenchy

Перед закриттям червоної доріжки Зендея вирішила продемонструвати ще один образ. Вона з’явилася в чорній сукні з колекції Givenchy 1996 року. Головною родзинкою образу став її капелюх у вигляді квіткового букету в чорній обгортці.

Вікторіанська сукня з тафти та вінтажний головний убір із квітами Philip Treacy від кутюр 2007 року – це ідеальне вбрання для теми та дрес-коду Met Gala. Сукня складалася з пишної спідниці та довгого шлейфу та верху під корсет на довгий рукав, який відкривав зону плечей.



Зендея у вінтажній сукні на Met Gala / Фото Getty Images

Таке грандіозне повернення у неймовірних сукнях і справді прикувало увагу всіх. Зендая дебютувала на Met Gala у 2015 році та відвідувала подію щороку до 2019 року.

Вона запам’яталася образами в сукні-кольчузі Versace у стилі Жанни д’Арк у 2018 році та карколомною жовто-червоною бальною сукнею з квітковим принтом від Dolce&Gabbana у 2017 році. Через пандемію та роботу акторка взяла 5-річну перерву, втім тріумфально повернулася на наймоднішу подію року.