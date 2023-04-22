Zara та Bershka можуть знову відкрити свої магазини в Україні: назвали терміни

З початком повномасштабної війни в Україні закрилися всі 75 магазинів брендів Inditex, зокрема Zara, Bershka, Massimo Dutti, Oysho та Pull&Bear. Проте вже у найближчі місяці вони планують відновити роботу.

Міжнародна іспанська компанія Inditex Group, до якої входять ці бренди, може повернутись на український ринок вже на початку осені 2023 року. Додамо, що нещодавно з’явилася інформація, що у Росії також відкриються магазини Bershka, Zara та Pull&Bear.

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Голова української ради торгових центрів Максим Гаврюшин повідомив, що українська команда Inditex щомісяця веде переговори з центральним офісом можливість повернення цих брендів в Україну. "Ми чекаємо, коли їм нададуть можливість відкритися", – сказав він.

За його словами, якщо Inditex прийме рішення про відкриття, то підготовка може початися вже з липня і займе близько місяця. В такому випадку торгові точки відкриються з серпня по листопад.



Zara може відкрити свої магазини в Україні / Фото з соцмереж

Експерт Colliers Ukraine у галузі торговельної нерухомості Ігор Заболоцький вважає, що позитивними факторами для повернення ритейлера можуть бути вдалий контрнаступ ЗСУ і зниження інтенсивності обстрілів, щонайменше, центру і заходу України.

Цікаво, що іспанський ритейлер міг відновити діяльність в Україні вже навесні. Однак цього не сталося. "Всередині компанії є люди, які вважають, що з точки зору безпеки в Україні все ще не дуже добре", – додали у Forbes.

Гаврюшин зауважив, що ще один міжнародний ритейлер – шведський H&M – також планував відновити роботу в Україні після нового року. Однак потім прийняв рішення відкрити свої українські магазини тільки після закінчення війни.

Раніше іспанська Inditex навесні повідомила про призупинення роботи усіх 502 магазинів своїх брендів у Росії. А наприкінці жовтня стало відомо, що ритейлер продає власний бізнес у країні-агресорці групі компаній Daher.