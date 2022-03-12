Замість сумок і рюкзаків: на які речі перейшов бренд HARDRIDE через війну в Україні

Український бренд HARDRIDE "зав'язав" з тактичним спорядженням і п'ять років шив лише цивільні речі, але час диктує нові правила. Тож у війну замість сумок і рюкзаків у столичному цеху виготовляють честріги – жилети з кишенями.

Київський бренд HARDRIDE повернувся до того, що вміє робити найкраще. Через війну він взявся шити розгрузки та підсумки для українських військових. Усе спорядження роблять максимально функціональним та комфортним, аби швидко зняти та одягнути.

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"Ми робимо честріги для того, щоб можна було бійцям територіальної оборони покласти свої набої, рацію, воду, причепити гранати. Шість кишень, можна поставити чотири магазини, які всім видали у військкоматі", – розповів засновник компанії Черемис Володимир.

Жилети, які HARDRIDE шиє для військових / Скриншот з відео

Тримайтесь, хлопці! Все буде добре! Ми переможемо всіх. Ми сильні, з нами весь цивілізований світ. Скоро все закінчиться, нам треба буде відбудовувати країну заново,

– оптимістично додали працівники HARDRIDE.

Нагадаємо, зірковий дизайнер Андре Тан теж перекваліфікувався у війну. Зараз замість стильних суконь для українських модниць він шиє бронежилети, одяг та білизну для ЗСУ.