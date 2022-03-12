Киевский бренд HARDRIDE вернулся к тому, что умеет делать лучше всего. Из-за войны он принялся шить разгрузки и подсумки для украинских военных. Все снаряжения делают максимально функциональными и комфортными, чтобы быстро снять и одеть.

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"Мы делаем честриги для того, чтобы можно было бойцам территориальной обороны положить свои патроны, рацию, воду, прицепить гранаты. Шесть карманов, можно поставить четыре магазина, которые всем выдали в военкомате", – рассказал основатель компании Черемис Владимир.

Жилеты, которые HARDRIDE шьет для военных / Скриншот с видео

Держитесь, ребята! Все будет хорошо! Мы победим всех. Мы сильны, с нами весь мир цивилизованный. Скоро все закончится, нам нужно будет восстанавливать страну заново

– оптимистично добавили работники HARDRIDE.