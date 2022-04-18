Замість суконь – амуніція для військових: Ельвіра Гасанова про виїзд з Бучі та допомогу ЗСУ

Засновниця бренду GASANOVA вже вдруге покинула свій дім. У 2014 році вона переїхала до Києва з Донецька, а в 2022 році вирвалася з Бучі до Львівської області. Попри буремні події в Україні, бренд не перестає працювати та шиє амуніцію для ЗСУ.

Ельвіра Гасанова перші дні війни провела в Бучі. З міста в якому рашисти створили справжню різню та дикі звірства над мирним населенням, дизайнерка змогла евакуюватися "зеленим" коридором 6 березня. Разом з сім’єю вона переїхала на Західну Україну.

Читайте також Белла Хадід показала звірства над палестинцями: "Мій народ не заслужив на таке знущання"

Зараз бренд змінив профіль виробництва своїх кристальних суконь на пошиття амуніції для українських військових.

Зараз Ельвіра Гасанова з чоловіком, 5-місячною донькою, батьками та сестрою мешкає в квартирі свого друга у Львівській області. Бренд GASANOVA ініціював створення футболок з контурами України. Всі кошти обіцяють відправити "на допомогу Київській області ЗСУ, та простим мешканцям, хто сидів всі ці страшенні дні там".



Футболка від Ельвіри Гасанової / Фото з інстаграму дизайнерки

Усі працівники з бутика виїхали за кордон, тож бренд продовжує роботу онлайн.

"Мій цех у Києві шиє бронежилети. Весь сток плануємо продавати у Європу та Америку. Війна впливає погано на все. Усі процеси роботи припинені, налагодити бізнес у такий час майже неможливо. Якщо спробувати відшукати позитивні моменти в наших сьогоднішніх реаліях, то Україна стала брендом "номер один" у світі, а отже з’являється великий попит і на українські бренди одягу та взуття", – заявляє Ельвіра Гасанова.

Вбрання від дизайнерки Ельвіри Гасанової асоціюється зі святковістю, втім зараз такі речі відійшли на другий план, тож бренд продає речі першої необхідності – спортивні худі та футболки.

Ельвіра, як і всі українці, не полишає думок про перемогу та вірить, що зможе повернутися у Київ та спокійно відновити роботу.

"Я сподіваюся повернутися до Києва, повернутися до звичайного режиму. Ми впевнені, що все, що буде створюватися тут руками наших майстрів буде дуже цінуватися не лише на Батьківщині, а й у всьому цивілізованому світі", – заявила дизайнерка.