Алла Барановська у 2014 році вже втратила свій дім в Донецьку, втім "русскій мір" наздогнав її в столиці України – Києві. 27-річна блогерка, яка вже вдруге проживає військові дії зараз займається благодійною діяльністю та волонтерством.

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Алла стала амбасадоркою благодійного фонду "Way of peace" ("Дорога миру"). Власниця салонів краси CLIPSE з перших днів війни поставила на паузі б'юті сфера та взялася закуповувати амуніцію для армії.

"Я починала працювати з декількома фондами, але чіткої логістики не було. Тоді розуміла, що потрібно створити щось своє та зібрати команду", – розповіла Алла.



Алла Барановська допомагає українцям та військовим / Фото з Viva

Штаб благодійного фонду "Way of peace" амбасадоркою якого є Алла, організував оперативну гуманітарну допомогу, надсилає запити на отримання допомоги від різних країн, друзів, партнерів – Німеччини, Австрії, Чехії, Польщі, Словаччини. Від початку війни по сьогодні було привезено 260 тонн гуманітарної допомоги, зокрема жителям Ірпеня, Бородянки, Мощуна, переселенцям з Харкова та Дніпра на Закарпаття.

Фонд доставляє необхідні речі в гарячі точки, а також передає допомогу у звільнені населені пункти та міста. Команда евакуювала сиріт з Києва та області. Регулярно постачають дитячі центри іграшками та одягом, дитячим харчуванням, пляшечками та сосками, медикаментами та хірургічним приладдям.



Алла Барановська допомагає українцям та військовим / Фото з Viva



Алла Барановська допомагає українцям та військовим / Фото з Viva

За час війни було куплено чимало військової техніки та амунції. В один із районів Києва фонд передав автомобіль для ТрО. Для військових закупили розгрузки, бронежилети, каски, одяг, генератори, тактичні окуляри, рукавички, навушники, намети, спальники.

Алла Барановська також займається координацією доставки вантажів, які перевозять допомогу нужденним. У штабі працює понад 30 волонтерів, є кілька складів, машини та водії.

У ресторані "Велюр", власником якого є політик від партії "Слуга народу" Микола Тищенко, дружина нардепа ініціювала обіди для людей похилого віку. Тричі на тиждень команда годує понад 500 людей. За час війни команда приготувала понад 10 тисяч порцій.

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