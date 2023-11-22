Героїня ЗСУ Руслана Данилкіна стала обличчям бренду GASANOVA: неймовірні фото

Відома українська захисниця Руслана Данилкіна, яка втратила на війну ногу, стала обличчям нової колекції українського бренду GASANOVA. Дівчина презентувала на собі новорічну колекцію TheDragon’sPower.

За основу колекції взято образ величного дракона – як символ сили та тріумфу волі українців. Засновниця бренду Ельвіра Гасанова зазначає, що нова колекція стала вираженням вдячності та відданості наших героїв.

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Кожного року, незалежно від культури та національності, люди цікавляться східною символікою свята. Ми вирішили, що це прекрасна можливість презентувати українцям нашу інтерпретацію давньої традиції,

– заявила дизайнерка.

Бренд GASANOVA вирішив обрати головною героїнею незламну українську захисницю Збройних сил України Руслану Данилкіну. За словами дизайнерки, її історія є прикладом мужності та рішучості, а також пронизливим нагадуванням про те, що, попри святкові дні, відлуння війни резонують в наших серцях.



Незламна Руся стала обличчям колекції бренду GASANOVA / Фото @gasanova_elvira



Незламна Руся стала обличчям колекції бренду GASANOVA / Фото @gasanova_elvira

Святкова колекція поділена на дві частини – повсякденну та вечірню. До повсякденної частини нової колекції увійшли сорочки, футболки й худі, які прикрашені вигадливим мотивом дракону, який вписаний в логотип бренду. А от вечірню частину представляють сукні, корсети й жакети, що розшиті каміннями та блискучими елементами. Саме такі речі стануть головною прикрасою новорічного вечора.

Що відомо про Руслану Данилкіну

У 18-річному віці дівчина доєдналася до лав ЗСУ. На початку лютого 2023 року вона втратила ліву ногу під час ракетного обстрілу на Херсонщині. Зараз 20-річна Руслана працює в центрі протезування реконструктивної хірургії, реабілітації та психологічної підтримки постраждалих від війни Superhumans.