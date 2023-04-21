Наразі виконавиця активно готується до Євробачення-2023, яке вже за лічені тижні відбудеться в Ліверпулі. Саніна буде єдиною ведучою від України, доєднується до всіх подій, які відбуваються напередодні масштабного шоу.

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Стильний look Юлії Саніної

Юлія позувала перед камерами у стильних штанах палаццо та бежевій блузці з блакитною та жовтою вишивками на грудях. Таке вбрання артистка поєднала з туфлями-човниками пудрового кольору на підборах. Волосся вклала в голлівудські локони, а на обличчі зробила макіяж з коричневою матовою помадою на губах і з коричневими тінями з блискітками на очах.

Аутфіт Саніної довершили лаконічні каблучки, браслет і ніжний манікюр в тон вбрання.



Юлія Саніна у вбранні бренду The Coat / Фото з інстаграму співачки



Юлія Саніна у вбранні бренду The Coat / Фото з інстаграму співачки

Нагадаємо, нещодавно солістка The Hardkiss з'явилась на передовій статті британського видання The Times. Фото Юлії Саніної розмістили біля гучного заголовка: "Зустрічайте українську ведучу Євробачення".