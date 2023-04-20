Уже від сьогодні, 20 квітня, в кінопрокат виходить трилер "Еґреґор", який розповідає містичну історію у дусі Дена Брауна. Містичний фільм зняв режисер Станіслав Капралов, а головну роль зіграла зірка серіалу "Кава з кардамоном" Олена Лавренюк.

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У трилері "Еґреґор" йдеться про нью-йоркського детектива, який отримав зашифроване послання та авіаквиток до Львова від знайомого професора. Згодом детектив з’ясовує, що професор скоїв самогубство, а на його доньку полюють невідомі люди.

Зйомки цього фільму тривали 5 років. Більшість знімального процесу проходило у Львові, втім зйомки також були в Польщі та США. До трилеру були залучені актори з-за кордону: американський актор Омні Роуз, польські актори Данієль Ольбрихський, Анджей Зелінський та українська супермодель Валерія Караман.

Трейлер фільму "Еґреґор": дивіться онлайн

Образ Олени Лавренюк

Українська акторка прийшла на допрем’єрний показ в ефектній сукні від французького модельєра Пако Рабана. Бренд презентував цю сукню під час круїзної колекції The Party 2020, що була натхненною однойменною комедією Блейка Едвардса 1968 року. На сайті бренду вбрання коштує 2 тисячі доларів (понад 73 тисячі гривень).



Олена Лавренюк на допрем'єрному показі фільму / Фото з Womo



Олена Лавренюк на допрем'єрному показі фільму / Фото з Womo

Олена Лавренюк одягнула розкішну сукню чорного кольору на довгий рукав з глибоким розрізом на нозі та ефектними розрізами на талії. Сукню довершувала брошка, яка виглядає як ланцюжок з масивним кулоном. Акторка вклала волосся у кучері та довершила свій look чорними босоніжками на підборах.

У цій же сукні французького бренду Paco Rabanne, але зеленого кольору, акторка Ель Фаннінг була на презентації нового аромату Paco Rabanne у Нью-Йорку, йдеться в телеграм-каналі "Культурна Прачечна".



Ель Фаннінг в сукні Paco Rabanne / Фото з телеграм-каналу "Культурна Прачечна"