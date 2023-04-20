Уже с сегодняшнего дня, 20 апреля, в кинопрокат выходит триллер "Эгрегор", рассказывающий мистическую историю в духе Дэна Брауна. Мистический фильм снял режиссер Станислав Капралов, а главную роль сыграла звезда сериала "Кофе с кардамоном" Елена Лавренюк.

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В триллере "Эгрегор" говорится о нью-йоркском детективе, который получил зашифрованное послание и авиабилет во Львов от знакомого профессора. Затем детектив выясняет, что профессор совершил самоубийство, а на его дочь охотятся неизвестные люди.

Съемки этого фильма продолжались 5 лет. Большинство съемочного процесса проходило во Львове, впрочем, съемки также были в Польше и США. В триллер были привлечены актеры из-за рубежа: американский актер Омни Роуз, польские актеры Даниель Ольбрихский, Анджей Зелинский и украинская супермодель Валерия Караман.

Трейлер фильма "Эгрегор": смотрите онлайн

Образ Елены Лавренюк

Украинская актриса пришла на допремьерный показ в эффектном платье от французского модельера Пако Рабана. Бренд презентовал это платье во время круизной коллекции The Party 2020, вдохновленной одноименной комедией Блейка Эдвардса 1968 года. На сайте бренда наряд стоит 2 тысячи долларов (более 73 тысяч гривен).



Елена Лавренюк на допремьерном показе фильма / Фото с Womo



Елена Лавренюк на допремьерном показе фильма / Фото с Womo

Елена Лавренюк надела роскошное платье черного цвета на длинный рукав с глубоким разрезом на ноге и эффектными разрезами на талии. Платье довершала брошь, которая выглядит как цепочка с массивным кулоном. Актриса вложила волосы в кудри и завершила свой look черными босоножками на каблуке.

В этом же платье французского бренда Paco Rabanne, но зеленого цвета, актриса Эль Фаннинг была на презентации нового аромата Paco Rabanne в Нью-Йорке, говорится в телеграмм-канале "Культурная Прачечная".



Эль Фаннинг в платье Paco Rabanne / Фото с телеграмм-канала "Культурная Прачечная"