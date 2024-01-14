Образ дня: Юлія Саніна знялася у спортивному вбранні на тлі Батьківщини-мати

Українська співачка Юлія Саніна поділилася з прихильниками зимовим образом. Знаменитість постала в комфортному вбранні на тлі Батьківщини-мати.

Раніше фронтвуменка гурту The HARDKISS ділилася зі своєю аудиторію неймовірними світлинами своїх образів, які вона кожного разу створювала для концертів. Від 24 лютого гурт перестав гастролювати Україною, тож Юлія Саніна демонструє свої базові образи.

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Співачка показала свій спортивний образ, який складався з джогерів, бузкової водолазки та жилетки того ж відтінку з овчини. Вбрання одягнула речі від спортивного бренду Puma. Виконавиця позувала на тлі монументальної скульптури у Києві Батьківщина-мати, яка є найвищою скульптурою в Європі.

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У дописі співачка розповіла про свої плани на 2024 рік та зазначила, що налаштована рішуче.

"Неймовірно незвично постити знов після новорічної паузи. Ваш настрій початку 2024 року одним словом? Мій: рішучий", – написала Саніна.

За інстаграм-сторінкою Юлії Саніної стежить понад 700 тисяч прихильників. У коментарях підписники пишуть про розпач та розбитий стан, але є й ті, хто не втрачає оптимізму.

"Мій настрій розбитий ракетою х-22 в дворі батьківського будинку. Мало веселого. Донатьте люди на все, що можете! Просто мрії не допомагають!";

"Розбитий та важкий настрій. Та в цілому початок року відчуваю себе по шию вже в "темному морі"…";

"Розпач. Рада за тих, у кого настрій більш позитивний, ніж мій";

"Наполегливий";

"Сподіваючий – хоч і звучить дивно";

"Вирішальний";

"Спокійний, мотивуючий та цілеспрямований".

Ще до початку року в мережі ширилися чутки, що Юлія Саніна розлучається зі своїм чоловіком Валом, але ці чутки не підтвердилися. Представник гурту The HARDKISS Єгор Кир'янов зазначив, що зараз кожен українець переживає складний період, однак подружжя не збирається розлучатися.