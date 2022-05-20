Юлія Магдич розповіла, як за 1 ніч довелось переробляти сукню Джамали для Євробачення

Львівська дизайнерка Юлія Магдич на час війни Росії з Україною перенесла своє виробництво у Львів. Проте раніше увесь її цех працював у столиці. Саме там вони готували сукню для Джамали, з якою вона відкривала Євробачення-2017 як переможниця від України.

Це саме та сукня, яку Джамала нещодавно виставила на аукціон та виручила з неї 173 тисячі гривень на допомогу українським військовим. Проте історія, як вона створювалась, є не надто веселою.

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"Вистражденна" сукня

Юлія Магдич, з якою нам довелось нещодавно поспілкуватись, називає це біле плаття з червоними нитками і вишиттям "вистражденним". Адже коли команда мала його віддати Джамалі, у передвечір вони побачили велику жовту пляму на тканині.

"Там була ціла історія. Сукня з білосніжного крепу та великою вишивкою. Спідниця на 4 чи 5 метрів. Виглядає ніби прямий силует, але вона дуже об'ємна. Ввечері перед тим, як її віддати, ми помічаємо велику жовту пляму. Не знаю, звідки вона там взялася. І ми почали переробляти її, цілий колектив вийшов. Вночі повністю переробляли шматок сукні. Тому це плаття, так би мовити, вистраждане – я його гарно пам’ятаю, знаєте (Сміється)", – розповіла Юлія Магдич.



Джамала на Євробаченні-2017 у Києві / Фото пресслужби



Сукня Юлії Магдич для Джамали / Фото пресслужби

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Зазначимо, що у вишитій сукні Джамала відкривала перший півфінал Євробачення-2017 у Києві. Артистка вже не вперше продає свої речі на благодійних аукціонах.

Нещодавно Джамала розповідала, що виставляє на аукціон свою особливу сукню від Магдич на аукціоні Catawiki. Увесь виторг виконавиця планує передати ЗСУ та постраждалим від війни українцям у благодійний фонд Yellow-Blue. Аукціон відбувся останніми днями, і за сукню вдалося отримати 173 тисячі гривень. Крім того, під час аукціону збирали й благодійні внески, тому загальна сума, зібрана на події, становить 276 тисяч гривень.