Снайперка Євгенія Емеральд приголомшила фантастичною сукнею білосніжного кольору: розкішні кадри

Українська снайперка Євгенія Емеральд показала своїм прихильникам кадри з бездоганної фотосесії. Військова, яка перебуває на останньому місяці вагітності, показала чарівний образ у білосніжній сукні.

Зовсім скоро Євгенія Емеральд вдруге стане мамою, пише 24 канал. Жінка перебуває на 40 тижні вагітності, тож ділиться зі своїми прихильниками миловидними кадрами з округлим животом.

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За інстаграм-сторінкою Євгенії спостерігає майже 70 тисяч прихильників. За час повномасштабного вторгнення вона стала медійною військовою. На початку війни вона пожертвувала своїм ювелірним бізнесом, який будувала багато років та пішла воювати разом з іншими військовими.

Снайперка, яку називають Жанною д’Арк перебуває в приємному очікуванні. Пологи в неї мають розпочатися вже за тиждень-два. Перед появою на світ донечки Емеральд опублікувала ніжні кадри з фотосесії.

Красива рудоволоса жінка одягнула бездоганну білосніжну сукню-плісе на довгий рукав з глибоким розрізом на нозі. Своє волосся вона зачесала в пучок, випустила передні пасма та нанесла ефектний макіяж. Жінка позувала у фотостудії.

Прихильники військової вже засипали жінку в коментарях приємними словами. Сама ж Євгенія Емеральд не лише опублікувала красиві фото, але й поділилася з жінками, які також чекають на появу дитини набором важливих гаджетів, які їй необхідні для майбутнього "бандерятка".



Розкішна фотосесія Євгенії Емеральд / Фото з Instagram



Розкішна фотосесія Євгенії Емеральд / Фото з Instagram



Розкішна фотосесія Євгенії Емеральд / Фото з Instagram