Зірка стрітстайлу на своєму прикладі показує, як можна цікаво комбінувати прості речі. Топ-моделі одержимі такою уніформою вже багато років. У синіх джинсах та шкіряній куртці ходили відомі манекенниці у 90-х роках, а тепер любов до таких речей показує Гейлі Бібер.

Читайте також Джинсова сукня – модний тренд на весну: стильні приклади

Найчастіше вуличні фотографи помічали її саме в джинсах та шкіряній куртці чи бомбері. Щодо верхнього одягу, то Гейлі завжди обирає вільний крій, а джинси – прямі та вільні не лише в штанині, але й талії.

Гейлі Бібер є палкою шанувальницею шкіряних курток і здебільшого обирає вінтаж. Також вона обожнює культові моделі джинсів. Нещодавно вона одягнула вінтажні джинси Levi's 501s, які ідеально поєдналися з бомбером та смугастим поло.



Стильні образи Гейлі Бібер / Фото з Vogue

У її гардеробі є куртка Worn Vintage, стокгольмського бренду вживаного одягу, який спеціалізується на шкіряних куртках і пальтах.

Різноманітності своїм образам Гейлі додає завдяки аксесуарам. Модель приміряє класичний чорний шкіряний ремінь Miu Miu та протисонцеві окуляри YSL 557. Іншими її аксесуарами були сумка Jodie від Bottega Veneta, лофери Eytys і кросівки на масивній підошві з пряжкою Proenza Schouler.



Стильні образи Гейлі Бібер / Фото з Vogue



Стильні образи Гейлі Бібер / Фото з Vogue



Стильні образи Гейлі Бібер / Фото з Vogue



Стильні образи Гейлі Бібер / Фото з Vogue



Стильні образи Гейлі Бібер / Фото з Vogue