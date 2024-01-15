Кольорові сумки, які будуть в моді у 2024 році: добірка, яку варто переглянути

Найчастіше ми віддаємо перевагу одягу, залишаючи підбір аксесуарів насамкінець. Та у 2024 році сумки будуть такими ж важливими, як вбрання, тому розповідаємо вам про найцікавіші кольорові моделі.

Вам треба мати під рукою сумки, які будуть добре вписуватися під різні стилі. Тепер однієї сумки недостатньо, тому варто мати кілька варіантів. Вони мають бути не лише в базових кольорах, але й яскравими.

Читайте також Плетена, конверт та з ланцюжками: наймодніші сумки 2024 року

Підбиваючи підсумки модних показів на сезон весна-літо 2024, розповідаємо про найпопулярніші кольорові сумки.

Сірий

Цей колір такий же чудовий, як і чорний. Дизайнери представили чимало сумок саме в сірому кольорі. Класичні та стримані сумки замінять нам вічні чорні моделі. Сіра сумка гарно підходить для монохромних образів та гарно поєднується з вбранням інших кольорів.



Модні кольорові сумки на 2024 рік / Фото Vogue

Пастельно-жовтий

Додайте до свого зимового образу вже зараз освіжаючий колір сумки, щоб трохи його оживити.



Модні кольорові сумки на 2024 рік / Фото Vogue

Темно-червоний

У 2024 році червоний не втрачатиме своєї популярності. Користувачі почали шукати червоні сумки в четвертину разів більше, ніж минулого року. Темно-червоний чи бордовий колір сумки миттєво покращить будь-який образ.



Модні кольорові сумки на 2024 рік / Фото Vogue

Зелений

Багато брендів представили на подіумах сумку в зеленому кольорі. Обирайте собі відтінок, який вам найбільше подобається: хакі, оливково-зелений чи мигдалево зелений.



Модні кольорові сумки на 2024 рік / Фото Vogue

Блакитний

Сумки блакитного кольору ідеально поєднуються з одягом будь-яких кольорів. Особливо вони стануть незамінними у весняну чи літню пору.



Модні кольорові сумки на 2024 рік / Фото Vogue

Лате

Цей стриманий колір зможе замінити будь-яку сумку чорного кольору. Поєднуйте таку сумку з речами в одній кольоровій гамі – від бежевого до жовтого і золотого.



Модні кольорові сумки на 2024 рік / Фото Vogue