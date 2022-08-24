Яніна Соколова одягнула вишиванку Степана Бандери: неперевершений образ

Журналістка Яніна Соколова приміряла на собі унікальну річ. Вона одягнула точну копію вишиванки, яку носив колись Степан Бандера.

Українська журналістка, телеведуча та громадська діячка Яніна Соколова продемонструвала своїм підписникам унікальну річ – знаменитість одягнула вишиванку з орнаментом, яку носив колись Степан Бандера – один з головних ідеологів боротьби за незалежність України першої половини ХХ століття.

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За словами Яніни Соколової, дослідники впродовж багатьох років шукали можливість відшити її, і саме тепер, в стані повномасштабної війни, це вдалося за єдиним збереженим фото Степана Бандери у вишиванці.



Степан Бандера у вишиванці / Фото з інстаграму Яніни Соколової

Команда масштабувала орнамент з фото, провела кольорокорекцію, віднайшла ідентичні орнаменти відповідного часу і регіону. Телеведуча розповідає, що над відтворенням вишиванки впродовж 4 місяців працювала велика дослідницька група з істориків, мистецтвознавців, етнографів, реконструкторів, майстрів вишивки проєкту "Вишивка в одязі видатних українців" на чолі із Тетяна Зез.

Сорочку створено з українського льону. На ній машинною вишивкою відтворено орнаменти з вишиванки Степана Бандери. Техніки: коса лиштва та хрестик двома відтінками сірого.



Орнамент вишивки Степана Бандери / Фото з інстаграму Яніни Соколової

Та білосніжну вишиванку з чорним орнаментом Яніна Соколова одягнула не просто так. Її мета – зібрати кошти на реанімобіль для українських захисників. Донат за вишиванку – 5 тисяч гривень. Усі деталі – в інстаграм-дописі телеведучої.

"Вишиванка-духовна броня українців. Тепер ми маємо можливість за допомогою цього проєкту захистити поранених хлопів і дівчат, давши їм шанс на життя", – резюмувала Соколова.



Яніна Соколова у вишиванці Степана Бандери / Фото з інстаграму телеведучої