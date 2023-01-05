Скандинавська мода: який верхній одяг обирають fashion-блогери нордичних країн

Скандинавський стиль – це завжди бездоганна мінімалістична естетика зі стриманою колірною палітрою. Модниці нордичних країн демонструють у своїх виходах сучасні тенденції, які поєднують з базовими елементами гардероба.

Cкандинавска мода в останні роки досягнула певного тріумфу, пише 24 канал. Зараз все частіше можна зустріти статті з порівнянням стилю скандинавських дівчат з француженками, чий стиль вважається еталонним.

Читайте також 7 модних светрів на зиму: стильні образи показує француженка Жюлі Феррері

Дівчата з Данії, Швеції та Фінляндії обожнюють мінімалістичні та прості силуети, які доповнюють вінтажними та маскулінними речами з деяким вкрапленням жіночності.

І якщо раніше жительки Копенгагена чи Стокгольма обирали лише спокійні та натуральні відтінки, то зараз можна простежити тенденцію та яскраві кольори та складні принти.

В зимовий період верхній одяг у скандинавок відіграє важливу роль. У північних країнах досить холодно, тож у своєму гардеробі дівчата мають чимало утеплених пальт, пуховиків, шуб та дублянок, які здатні врятувати від холоду.

У нордичних країнах доволі рідко бувають сонячні дні, тому дівчата звикли носити здебільшого чорний одяг, створюючи монохромний образ. Nordic style є досить впізнаваним, тому пропонуємо переглянути найулюбленіші виходи скандинавок в зимовому верхньому одязі.

Перніль Тейсбек

Данська інфлюенсерка любить додавати у свої образи певну родзинку, тому поєднує чоботи з дублянкою, шубу з капором, максіпальто з кросівками та високі чоботи на підборах з шапкою.

Емілі Сіндлев

Стрітстайл-зірка Емілі Сіндлев обожнює яскраві кольори. Яскраві речі вона дуже легко вписує у повсякденний гардероб. Вона розбавляє чорний аутфіт пальтом кольору фуксії, а блакитну шубу доповнює шапкою в тон.

Тіна Андреа

Модниця з Осло Тіна Андреа обожнює базові речі, тож має у своєму гардеробі класичне чорне пальто, яке доповнює чорною водолазкою та шкіряними штанами. А от в гори модниця обирає чорний гольф з утепленими лосинами, доповнюючи образ стильною шубою і трендовими білими мунбутами.

Каролін Бломст

Модниця зі Швеції демонструє стильний вихід у стьобаному пальто, яке доповнює кремовим капором. А для створення елегантного виходу, модниця обирає чорне класичне пальто та створює абсолютно монохромний образ із додаванням чорних окулярів та зібраного стильного пучка.